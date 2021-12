Válj te is karácsonyi angyallá az ÁRKÁD segítségével!

A budapesti bevásárlóközpont hisz abban, hogy szeretteink öröme számunkra is boldogságot okoz. Az ÁRKÁD több pontján elhelyezett Szeretetpostaládákba ezért idén is várják a vásárlók leveleit, melyekben megírják, mivel lepnék meg szeretteiket, családtagjaikat, hogy a leginkább szívhezszóló kívánságok közül többet is valóra váltsanak.



Az Örs vezér téri bevásárlóközpont idén ismét elindította a tavalyi évben nagy sikerrel debütált Szeretetposta programját. „Az elmúlt időszakban talán még fontosabbá vált, hogy kimutassuk szeretetünket, egymás iránti tiszteletünket, felértékelődött az egymásra való odafigyelés és az önzetlenség jelentősége” – foglalja össze a Szeretetposta elindítása mögötti gondolatokat Vizsolyi Dániel, a budapesti ÁRKÁD igazgatója.

Ezt igazolja az is, hogy tavaly olyan sok szívhez szóló üzenet érkezett a felhívásra, hogy nem az eredeti kiírás szerinti négy gyermek és négy felnőtt vágyát váltották valóra, hanem közel 100 levélíró kívánságát teljesítették.

Idén december 19-ig várják az ÁRKÁD Angyalkái a vásárlók leveleit. A felnőttek és a gyerekek a bevásárlóközpont -1.szintjén található Álomműhelyben szerezhetik be azokat az ünnepi levélpapírokat, amelyeken megoszthatják: milyen lenne számukra az álomkarácsony, hogyan varázsolnák még meghittebbé, feledhetetlenné szeretteik karácsonyát, illetve, hogy kiknek szereznének örömöt és őt mivel lepnék meg az ÁRKÁD üzleteinek kínálatából.

Szóval, nincs más dolgod, mint kívánni valakinek valamit, és a leveledet bedobni a bevásárlóközpontban található Szeretetpostaládák egyikébe advent utolsó vasárnapjáig!

A legszebb levelet írók közül négy felnőtt és négy kisgyermek kívánságát teljesíti az ÁRKÁD. Az Örs vezér téri bevásárlóközpont angyalkái még az ünnepek előtt beszerzik és becsomagolják, majd eljuttatják a címzettekhez az ajándékot, hogy a karácsony még boldogabb, még emlékezetesebb lehessen számukra.

