A szlovák külügyminisztert zavarja a szóhasználat, amit Magyarország és Lengyelország használ az EU kárára

Szijjártó Péter és Ivan Ivan Korčok szlovák külügyminiszter Pozsonyban október 5-én Fotó: Martin Baumann/MTI/MTVA

Ivan Korčok szlovák külügyminiszter évértékelő sajtótájékoztatót tartott, amiben kitért a szlovák-magyar kapcsolatokra és a V4-re. A Paraméter megkérdezte a lengyel és a magyar alkotmánybíróság döntéseiről, amik megkérdőjelezik, hogy az országnak végre kell-e hajtania az Európai Bíróság döntését.

Ivan Korčok azt mondta, ezek a döntések arról is szólnak, hogy nem az uniós jognak a nemzeti jog fölé helyezéséről van szó általában, hanem csak azokban az esetekben, amikben megállapodtak a tagállamok. Szerinte Magyarország és Lengyelország problémája kezelhető, mivel nem ezek az egyedüli viták az EU-s és a nemzeti jogrendszer illeszkedéséről. Az európai joghoz rendszeresen hozzászólnak más országok nemzeti intézményei is, például a német alkotmánybíróság is mondott véleményt – mondta.

Az viszont szerinte probléma, hogy ezek a jogi problémák ebben a két országban politikai problémákká válnak, sajnos az EU-t ezeken keresztül úgy mutatják be, mint minden probléma forrását, ami támadja ezeknek az országoknak a szuverenitását, a létezésük alapját. Azt mondta: