Nézzen olyan bátran szembe a megpróbáltatásokkal, mint az ausztrál miniszter az óriáspókkal

A pókiszonyosok inkább csukják be ezt az ablakot még most, mert ami jön, az még engem is megvisel, pedig nekem nincs semmiféle fóbiám. Bár lehet, hogy az ausztrál egészségügyi miniszter bátor kiállása még a pókfóbiásokat is arra inspirálhatja, hogy nézzenek szembe a félelmeikkel és tegyék, amit meg kell tenniük.

Yvette D'ath, az ausztrál egészségügyi miniszter éppen a koronainfó helyi megfelelőjét tartotta újságíróknak csütörtökön, csak mivel Ausztráliában most lényegében nyár van, ezt a szabadban tette. A miniszter éppen arról beszélt, milyen eredménye van eddig annak, hogy az országban kötelezővé tették a cégeknek, hogy csak oltással engedjék dolgozni az alkalmazottaikat, mikor valaki jelezte, hogy egy nagy pók mászik rajta.

Hősünk erre csak lenézett a lábára, annyit mondott, hogy "oh", majd illedelmesen azt kérte, hogy valaki szedje le róla a pókot.

Nem is akármilyen pók tévedt a kormány egyik tagjára, hanem egy vadászpók, amelyek Ausztráliában elég méretesre meg tudnak nőni, egyik lába végétól a másikig akár 15 centisek is lehetnek. D'ath viszont nem pánikolt, annyit mondott, hogy nem szereti a vadászpókokat, de most úgy fog csinálni, mintha nem mászna épp rajta egy, és folytatta volna a sajtótájékoztatót.

"Kérem, azért ha az arcom közelébe ér, szóljanak!" mondta a miniszter, de közben kollégája lepöckölte róla az állatot, ami egy ideig még körözött a politikus cipője körül, majd arrébb ment. Azért egy picit megrettent, mikor látta, hogy a pók megint körülötte mászkál, de azért nagyon visszafogott reakció ez ahhoz képest, amit szerintem az emberek 95 százalékából kiváltott volna egy nagy pók. (BBC)