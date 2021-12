Százakat menthetett meg az amerikai rapper 1-800-273-8255 című dala

Észrevehetően megnőtt a hívások száma az amerikai nemzeti lelki elsősegély telefonszolgálat vonalán, miután a Logic nevű rapper kiadta a 1-800-273-8255 című dalát. A címben szereplő számon kérhetnek segítséget azok, akik reményvesztetten az öngyilkosságot fontolgatják. A klipet több mint 430 milliószor indították el a Youtube-on 2017 óta.

A Guardian most a British Medical Journal (BMJ) tanulmányáról ír, amely megvizsgálta a szám két előadásának hatását. Arra jutottak, hogy miután Logic elénekelhette a dalt az MTV és a Grammy gáláin,

a szokásoshoz képest 9,915 hívással több érkezett a segélyvonalra és statisztikailag is kimutatható, hogy csökkent az öngyilkossági kísérletek száma ebben az időben az Egyesült Államokban. Magyarországon is több lelki elsősegély szolgálat működik. Ha Ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, akkor hívja a 116-123 és a 06 80 810 600 lelkisegély számot.

A borítóképen Logic látható - Valerie MACON / AFP