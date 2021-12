A franciák nem engedik be az országba briteket az omikron miatt

Franciaország péntek éjszaka leállította a turisztikai és üzleti célú beutazást a területére Nagy-Britanniából az omikron variáns terjedése miatt – írja a BBC. A döntés oka, hogy a briteknél egyre-másra dőlnek a napi fertőzöttségi rekordok, és a pénteki 93 000 új kovidos eset közül 15 000 már az új mutánshoz volt köthető.

A korlátozásokat Jean Castex francia miniszterelnök jelentette be, és magyar idő szerint éjfélkor életbe is lépett, komoly fennakadásokat okozva a komp- és a vasúti közlekedésben. A franciák törlik a szilvesztei tömegrendezvényeket is, emellett Castex további szigorításokat helyezett kilátásba. Felmerül, hogy csak a teljes körűen oltottak használhassák az éttermi és a távolsági tömegközlekedési szolgáltatásokat, illetve csökkentenék a második és harmadik oltások közti időtartamot is. „Elfogadhatatlan, hogy néhány millió oltatlan francia veszélyeztesse az egész ország életét” – jelentette ki Castex.

Olivier Veran egészségügyi miniszter szombat reggel azt mondta, az új fertőzöttek 7-10 százaléka már Franciaországban is az omikronhoz köthető.

Eközben a környező nyugat-európai államokban is további korlátozásokat vezetnek be, így például Olaszországba, Portugáliába és Görögországba az oltottak is csak negatív tesztekkel utazhatnak be az Európai Unióból.

