Motiváció a fa alá - a HUAWEI eszközei megmozgatnak!

Bár gyerekkorunkban a legtöbb karácsony egyben igazi édesség-cunamit is jelentett, felnőve azért sokaknak már inkább "ellenkező előjelű" ajándékokban kell gondolkozniuk. Az ülő munkavégzés, a rendszertelen étkezés, a stressz és sok egyéb faktor miatt hatványozottabban oda kell figyelnünk az egészségünkre, motiválnunk magunkat a mozgásra.

Szerencsére manapság ez már egyáltalán nem valamiféle nehézkes, bonyolult és idegesítő gyakorlat: a bárki számára elérhető okoseszközök közül egyre több képes arra, hogy csendben figyelje az életfunkcióinkat, sőt akár különféle mozgásformák hatékonyságát, hogy aztán könnyen áttekinthető felületen mutassa meg, jól haladunk-e.

Egészség őr és személyi edző a csuklón

A HUAWEI WATCH GT család okosórái például rendelkeznek valós idejű szívritmus-figyeléssel, így bármilyen sport közben nyomon követhető a pulzus, az oxigénbevitel és a pihenőidő. A WATCH GT 3 emellett támogatja a 24-órás-, a nyugalmi- és a rendellenes szívritmus-figyelést, az alvásfigyelést, az egész napos stressz figyelést és a véroxigénszint változását is követi. Emellett képes megállapítani a stressz-szintünket a szenzorai által rögzített adataink alapján, valamint alvásunk minőségét is figyeli, hogy szervezetünk minél jobban kipihenve forduljon rá a következő munkanapra.

Az egészség megőrzésének fontos módja a sport és a mozgás: a WATCH GT modellek egyfajta személyi edzőként is működnek. Akár hobbi szinten, akár komolyan sportolunk, az órák több mint száz edzésmódot ismernek fel a futástól a síelésig, snowboardig és golfig. Beépített személyi edzővel is rendelkezik, amely növeli mozgásunk hatékonyságát. És persze ne felejtsük el, hogy a HUAWEI okosórái stílusos, elegáns eszközök, amelyeket nemcsak sport közben hordhatunk büszkén, hanem üzleti megbeszélésen is.

Persze nem csak klasszikus kinézetű okosórával lehet a fenti egészségmegőrző funkciókat kihasználni: a fiatalos, modern külsővel rendelkező WATCH FIT is tökéletes társunk lehet edzés közben vagy a mindennapi tevékenységek során, akik pedig csak egy vékony csuklópántra vágynak, a HUAWEI Band 6 formájában találják meg virtuális edzőtársukat és trénerüket.

Zenére könnyebb!

Sokaknak persze nem elég egy hatékony személyi edző ahhoz, hogy kedvet kapjanak a napi mozgáshoz, de a zene még ilyenkor is segít: egy pattogós lejátszási lista dalainak ritmusára könnyebben rááll a láb, és észre se vesszük az így futással, kerékpározással vagy más tevékenységekkel eltelt időt. A HUAWEI FreeBuds 4 vezetéknélküli fülhallgató-párja úgy illeszkedik a füleinkbe, hogy közben nem rántjuk ki őket a kábelbe gabalyodva. Vezérléséhez ráadásul nem kell folyton a telefonhoz nyúlkálni, hiszen néhány koppintással elindíthatjuk vagy leállíthatjuk a lejátszást, de akár telefonhívást is fogadhatunk. A fejlett zajszűrésnek köszönhetően a Freebuds 4 fülhallgatóval ráadásul az utca hangjai nem zavarják meg a telefonálást, vagy a futás közbeni zene élvezetét. Attól sem kell tartani, hogy az apró fülesek az edzés felénél lemerülnek - önmagukban is sokáig bírják egy feltöltéssel, a hordozó tok pedig további órákat adhat a működési időhöz.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy a HUAWEI okoseszközök a laptopoktól a tableteken, mobilokon át a fent említett kiegészítőkig villámgyorsan felismerik egymást és képesek a tökéletes együttműködésre a Huawei Share segítségével, tehát ha az okosórák, okoskarkötők valamelyike vagy épp a fülhallgató megtetszik, és még engedi a karácsonyi költségvetés, egy MateBook, MatePad vagy egy nova 9 okostelefon is kiváló meglepetés lehet valamelyik dobozban.