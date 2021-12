A Vodafone lett idén karácsonykor a magány leküzdésének élharcosa

Több mint 1 millió ember él magányosan Magyarországon, amin a koronavírus járvány csak súlyosbított és még inkább elszigetelte azokat, akik már eddig is el voltak szigetelve. Az idősotthonokban rövid megszakításokkal látogatási tilalom van lassan két éve, és sokan maradtak egyedül amiatt is, hogy a járvány miatt elvesztették szerettüket. Ők azok, akiknek a karácsony többé nem a meghittségről és a szeretetről szól, hanem a magányról, de ennek egyáltalán nem kell így lennie, és te is rengeteget tehetsz azért, hogy egy kis aprósággal szebbé tedd egy magányos ember karácsonyát.

A Vodafone-nak mindig is az volt a fő célja, hogy összekösse az embereket, karácsonykor ennek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak, idén pedig a magány leküzdésének lettek az élharcosai. Itt megnézheted az idei év legmeghatóbb karácsonyi reklámfilmjét, amit a Vodafone azért készítette, hogy ösztönözze az embereket arra, hogy a járvány első hulláma alatti összefogás és segítői szándék embertársaink iránt karácsonykor is megmaradjon:

A Vodafone jó érzékkel nyúlt a témához, mindannyiunk számára ismerős szituációk lehetnek azok, amiket a film bemutat, az pedig csak még hatásosabbá teszi, hogy alig halljuk, mint mond az idős bácsi.

A Vodafone útmutatást készített, létrehoztak egy weboldalt, ami tippeket ad, hogyan tehetnénk picit szebbé a karácsonyát a magányos embereknek. Mindemellett a Vodafone példamutatóan okoseszközöket adományozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálattnak, hogy azokat eljutassák idősotthonokba, hogy a családok karácsonykor legalább online együtt tudjanak lenni.

Erről is készítettek egy cuki kisfilmet, ezt itt nézhetitek meg:

Ha ez még nem lenne elég: a Vodafone a lakosság figyelmét is szeretné felhívni arra, hogy segítsenek a környezetükben élő embertársaknak, ehhez pedig a Máltai Szeretetszolgálattal együtt egy remek, szakmailag is helytálló útmutatót is készítettek, hogy tudjuk, mit tehetünk. Íme néhány tipp a Vodafone Magány-oldaláról:

Kezdd a közelben! Lehet, hogy éppen a szomszédod örülne egy kis segítségnek a ház körül, vagy a bevásárlásban. Mindannyian ismerünk a közelünkben egyedül élő idős embert, beteg szomszédot, társaság nélküli fiatalt, akinek apró figyelmességekkel könnyíthetünk az életén. Egy kicsit több figyelem, időnként egy rövid beszélgetés, egy tálca sütemény, segítség a heti bevásárlásban, enyhíthet a magányán, biztonságérzetet adhat.

Kicsit több gondoskodás – Lépj oda bátran ahhoz, akit naponta látsz egyedül sétálni, csöngess be hozzá, ha tudod, hogy egyedül él. Szólítsd meg, tudd meg a nevét, mutatkozz be, kérdezd meg, tudsz-e segíteni valamiben. Kezdeményezz, de ne légy tolakodó. Ha nem akar kapcsolatot teremteni, ne sértődj meg, lehet, hogy ha a legközelebbi alkalommal a nevén szólítva köszönsz neki, szívesebben megáll veled beszélgetni. A rokonok, ismerősök meglepődhetnek, ha megtudják, egy idegen hívogatja a mamát vagy a papát. Mutatkozz be nekik is, tudasd, hogy segíteni szeretnél.

Kicsit több figyelem – Ha csak néhány percet tudsz rászánni a beszélgetésre vagy a segítségnyújtásra, nem baj. De abban a néhány percben koncentrálj. Figyelmesen hallgasd meg, amit mondani szeretne, ha bevásárolsz, azt vedd, ami a listáján szerepel, úgy segíts, ahogy kéri. Ha nem vagy biztos abban, hogy jól segítesz, kérj tanácsot szakemberektől.

Kicsit több kérdés – Jól eshet egy szelet sütemény az ünnepek idején, biztonságosabb lenne a járda, ha ellapátolnád a havat, kényelmesebb lenne a fotel, ha felráznád a párnát. Ez mind igaz lehet, de mielőtt cselekednél, kérdezz! Derítsd ki, hogy milyen diétát követ ismerősöd, nehogy olyan sütit vigyél, amit nem fogyaszthat el. Kérdezd meg, zavarná-e, ha elsöpörnéd a havat, vagy ha segítenél felrázni a párnáját. A kérdések segítenek, hogy jól segíthess.

Hihetetlenül fontos az a munka, amit a Vodafone végez, és ezekkel a pici odafigyelésekkel te is részese lehetsz ennek!