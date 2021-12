Megosztja az országot, hogy most tél van-e vagy tavasz

Az ország egy részén még mínuszok vannak, máshol pedig már 14 Celsius-fok. Azt írták: folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, északon is egyre nagyobb terület éri el a pozitív hőmérsékleti tartományt, és a csapadék is gyengült. Az ónos eső veszélye, az arra vonatkozó riasztás is megszűnt.

Egyelőre nagy a hőmérsékleti kontraszt: