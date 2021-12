A tálibok feloszlatták az afgán választási bizottságot

A választási bizottságot 2006-ban hozták létre Afganisztánban azért, hogy a testület szervezze meg és felügyelje a választásokat. Az elmúlt években a tálibok többször is megtámadták a grémium tagjait. Most, hogy átvették az ország irányítását, fel is oszlatták, mert szerintük az ország új kormányának „nincs szüksége” ilyen testületre.

A feloszlatott bizottság elnöke az AFP francia hírügynökségnek azt mondta, a tálibok "elkapkodták" ezt a döntést, és ha a testület tényleg megszűnik létezni, akkor szerinte biztosan nem oldódnak meg soha Afganisztán problémái, mert nem lesznek többé választások.

Fotó: MOHD RASFAN/AFP

A tálibok a héten megszüntették a választási panaszbizottság, illetve két minisztérium - a békeügyi és a parlamenti ügyekkel foglalkozó tárca - működését is.



„Pillanatnyilag nincs szükségünk arra, hogy ez a két minisztérium és ezek a bizottságok létezzenek és működjenek. Ha mégis szükség lenne rájuk, akkor az Iszlám Emirátus (ahogy a tálibok a saját kormányukat nevezik) majd helyreállítja őket” - közölte a szóvivő.



(MTI)