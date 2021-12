Magyarországon is érezhető kisebb földrengés volt Szlovéniában

Reggel a Zala megyei Becsehelyen lévő szeizmológiai állomáson is érzékelt kisebb földrengés volt Szlovéniában. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium honlapja szerint 8:18-kor Szlovéniában, a horvát határhoz közeli Ljutomer körzetében 3,7-es magnitudójú földmozgást mértek.

Reggel kisebb, 4,1 magnitúdójú földrengés rázta meg Svájcot is. A földmozgás a francia határnál fekvő Jura kantonbeli Pruntrut város közelében volt a Svájci Szeizmológiai Szolgálat szerint. Az SDA svájci hírügynökség szerint a földrengést az ország több területén is érezni lehetett, és a földrengéskutató központ szerint kisebb károk is elképzelhetők az epicentrum közelében. (MTI)