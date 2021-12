Felfüggesztett börtönt kapott a nő, aki öngyilkosságra biztatta a barátját

Múlt csütörtökön az Egyesült Államokban elítélték emberölésért azt a 23 éves nőt, aki folyamatosan arra biztatta a barátját, hogy ölje meg magát, amit a 22 éves férfi 2019-ben végül meg is tett. A Suffolk megyei kerületi ügyészség vádja szerint Inyoung You verbális, fizikai és pszichológiai zaklatása hozzájárult Alexander Urtula halálához. A nőt 2019-ben még felmentették, de ebben az új eljárásban két és fél év felfüggesztett börtönt kapott. Egyben mentálhigiéniai kezelésen és közösségi munkában is részt kell vennie. De kikötötték azt is, hogy nem lehet nyeresége az eset bemutatásából a következő 10 évben.

A nő akkor kezdte nyomasztani a barátját, amikor 2018 nyarán találkozott volt barátnőjével. 18 hónapig tartó kapcsolatuk alatt több zaklató üzenetet is küldött neki, némelyikben arra szólította fel, hogy ölje meg magát. 2019-ben például azt írta: „Tedd meg mindenkinek azt a szívességet, hogy kibaszottul megölöd magad, te semmirekellő kibaszott hülye segg.” Urtula 2019 májusában halt meg, közvetlenül a főiskolai diplomaosztója előtt. Pár nappal előtte You azt írta neki: „Baszódj meg, és öld meg magad!” A telefonja adatai szerint a férfi halálánál is ott volt. (BuzzFeed)