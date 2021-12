Indiában letiltották Teréz anya jótékonysági szervezetét a külföldi segélyekről

Karácsonykor India kormánya bejelentette, hogy nem újítja meg a Teréz anya által alapított szerzetesrend külföldi finanszírozási engedélyét, „kedvezőtlen behatásokra” hivatkozva - írja a BBC. Az 1950 óta létező Szeretet Misszionáriusai több ezer jótékonysági projektet felügyel, például gyermekotthonokat, iskolákat, hospice-házakat és klinikákat. Hétfőn közleményben megerősítették, hogy a megújítási kérelmüket elutasították, és „az ügy rendezéséig" nem működtetnek számlát külföldi forrásokhoz.

A Szeretet Misszionáriusainak apácái Teréz anya születésének 109. évfordulóján Kolkatában. Fotó: JAYANTA SHAW/The Times of India via AFP

Keményvonalas hindu szervezetek régóta azzal vádolják a rend apácáit, hogy a programjaikat arra használják, hogy kereszténységre térítsék az embereket. A Szeretet Misszionáriusai tagadja ezt. A hatóságok egy ideje igyekeznek lecsapni az állítólagos térítési kísérletekre, akár keresztény, akár iszlám szervezetek részéről.



A jelenlegi, ultrakonzervatív indiai kormány már egy ideje arra törekszik, hogy kiszorítsa a külföldi forrásokat az országban működő jótékonysági szervezetek és NGO-k működéséből, tavaly például a Greenpeace és az Amnesty International bankszámláit fagyasztották be.

Emellett megnőtt a vallási kisebbségek ellen elkövetett támadások száma is. Hindu „igazságtevők” például több helyen megzavarták a karácsonyi ünnepségeket, de más vallási rendezvények környékén is tüntettek, és egy templomot is megrongáltak. India lakosságának többsége hindu, de van kb. 24 millió keresztény is az országban.