Rogán Antal ezt is megnyerte

Ismét itt a lista az év legnézettebb 444-es videóiról. 2021-ben a legnagyobb videós gurításunk az olvasóinknak, támogatóinknak volt köszönhető. Közösségi finanszírozásból, Botos Tamás és Plankó Gergő irányításával, Schnábel Zita tervei alapján stúdiót építettünk. Ezért tudtunk ebben a félig-meddig lezárásokkal, korlátozásokkal sújtott járványos időkben is mozgóképes anyagokkal jelentkezni. Idén itt készültek a legsikeresebb anyagaink. A 10-es toplista 7 helyezettje a 444 stúdiójában forgott. De nézzük, mit kattintottak ínhüvelygyulladásig a nézőink.

10. Mészáros szállodaépítését nem állítja meg mások háza

Kaufmann Balázs május elején forgatott drámai filmet a NER fertőtói óriásberuházásáról: „Fertőrákoson egy nemzeti parkba, természetvédelmi területre vonultak fel a gépek, hogy ott szállodát, apartmanházakat, sportközpontot és efféléket építsenek. Mindezt állami pénzből úgy, hogy azt sem tudni, ki üzemelteti majd ezeket a szolgáltatásokat. Sőt, ahhoz, hogy ezt megtehessék, mások part menti házait egyszerűen elbontatják, a tulajdonosok saját költségére.” (228 ezer)

9. 30 éven át nem sikerült, a Momentum 3 nap alatt megoldaná

idén indult el a 444 rendszeresen jelentkező sorozata a Magyar Jeti. Az első részt márciusban mutattuk be, amiben a Momentum hangzatos kampányígéretével, a „felcsúti perrel” foglalkoztunk, illetve azzal, hogy az elmúlt évtizedekben hányan hányféle elszámoltatást lebegtettek be, és végül ezekből mi valósult meg: „Menekülő oligarchák, elkapott magánrepülők, előzetes letartóztatásba kerülő Mészáros Lőrinc - így képzeli el az ellenzéki győzelem utáni első napokat a Momentum. Magyarország tényleg az EU egyik legkorruptabb országa, de ezzel szembeszállni már egyáltalán nem olyan egyszerű, ahogy egy kampányszlogenből tűnik.” (233 ezer)

8. „Most olyan világot élünk, hogy ha nem egyezik a véleményed, lenyomnak”

Halász Júlia márciusban forgatott az erdőkertesi háziorvosról, aki megtagadta, hogy a kis méretű rendelőjében oltópontot alakítson ki. Dr. Kiss Csabára maga a miniszterelnök ütötte rá az oltásellenes pecsétet. (235 ezer)

7. Mi fizetünk azért a Kínai Kommunista Pártnak, hogy legyen egy egyetemük az EU-ban

Nem sok súlyosabb lépése volt idén a keletre forduló magyar kormánynak, mint a Direkt36 által kiderített budapesti Fudan egyetem ügye. Titokban próbálták az EU-ba csempészni a kínai kommunista párt egyetemét, de úgy, hogy azt teljes egészében a magyar adófizetők állják. Csillagászati összegről van szó: 580 milliárd forintról. A kínaiak pedig ehhez Budapest legértékesebb telkét nézték ki maguknak. Pont azt, ahová a diákvárost tervezték. A Magyar Jeti elmagyarázta a Fudan-ügyet. (242 ezer)

6. A pillanat, amikor az orbánista gépezet ráfordul Márki-Zay Péterre

A Fidesz kommunikációs gépezete kockázatos koncepcióval várta az ellenzéki előválasztást. Rogán Antalék százmilliós bankókötegekkel próbálták a választók fejébe verni, hogy az előválasztás le van zsírozva, a végeredményt előre lehet tudni. Karácsony Gergely nyer, és kész. Gyurcsány Ferenc így akarja, meg egyébként is be van már készítve neki a Városháza-ügy is, meg még ami jön. Nem így alakult. Az lett a befutó, akire Rogán Antalék a legkevésbé számítottak. A Magyar Jetiben azt vizsgáltuk meg, hogyan fordult rá a Fidesz kommunikációs anyahajója a váratlan célpontra. (262 ezer)

5. Miért pont egy kiélezett kampány alatt hagyta el az országot Orbán Ráhel és férje?

„A sátán Nyugat-Európában átvette az uralmat.”; „A nyugat elvesztette vonzerejét a mi szemünkben.”; „A nyugat harakiri üzemmódba kapcsolt.” Csak pár idézet, amik összefoglalják Orbán Viktorék elmúlt években hangoztatott geopolitikai irányultságát. Erre októberben pukkan a hír, hogy a miniszterelnök lánya és tehetséges férje a kampány előtt emigráltak, és nem a jó irányba. (271 ezer)

4. Mit keres egy milliárdos covidteszt-cég egy szegény borsodi falu szélén?

Az utóbbi évtizedben belefáradtunk a szublimáló milliárdok, a politikusokat szállító jachtok és magángépek követésébe. Azonban volt egy eset, ami mostanában átütötte a Hold magasságában húzódó ingerküszöböt. Miközben ezrek haltak meg vagy veszítették el az állásukat a járvány miatt, egy fiatal fidelitasos csillagászati összeghez jutott. A Kórházi Főigazgatóság A sötét parkolási ügyek című filmből is ismert Martos Dániel frissen alapított cégétől hárommilliárdért vett gyorsteszteket, majd amint lezárták a gyanús üzletet, a céget eladták egy Rakacán, a szegénysoron élő 19 éves fiúnak. A milliárdos cég új tulajdonosa, Kiss Martin nyomába eredtünk. (282 ezer)

3. Gulyás Márton: Iszonyatos félreértés, hogy professzionális riporternek kezelnek engem

2021 a Partizán éve volt a magyar nyilvánosságban. Persze csak ha Rogán Antalt nem számoljuk. A csatorna és a médiavállalkozás irányítója, Gulyás Márton ritkán ad interjút. A 444 aprócska stúdióját megtisztelte, és a nézők ezért hálásak voltak. A beszélgetés bronzérmes lett a nézettségért folyó ádáz küzdelemben. (295 ezer)

2. A gyilkosok emlékműve

A 444 Kör tagjai nemcsak egy stúdióra dobtak össze, hanem nekik köszönhetően egy filmet is elkészíthettünk és bemutathattunk idén, ez volt a XII. kerület nyilas múltját bemutató A gyilkosok emlékműve. A filmből jó nagy balhé lett, számtalan cikket, kritikát, interjút és vitát generált, és ez azon ritka esetek egyike, amikor a sajtónak talán hatást is sikerül elérnie. Pokorni Zoltán, a kerület polgármestere a bemutató után úgy döntött, hogy megváltoztatja a testület korábbi döntését: a film főszereplőjét, a XII. kerületi Turul szobrot teljesen átalakítják, és egy, a szimbólumot körbejáró, kiállítást is megnyitottak a kerületben. (322 ezer)

1. Mi történne Rogán Antallal egy jogállamban?

Páran talán még emlékeznek rá, hogy 2021-ben zajlott egy vita arról a magyar kormány és az unió között, miszerint egyes tagországok jogállamisági kritériumokhoz kötötték volna EU-s források elosztását. Szerették volna elérni, hogy ahol sérül a jogállam, ott el lehessen zárni a pénzcsapot. A kormány azzal érvelt, hogy a jogállamiság ködös, definiálhatatlan fogalom. Ebben a vitában igyekezett segíteni a Magyar Jeti. Egy egyszerű példán keresztül mutattuk be, hogy mi a gond a magyar jogállammal. A példa nem más volt, mint Rogán Antal. A videónak elsöprő sikere volt. Ezt a videót nézték idén a legtöbben a 444-en. (445 ezer)