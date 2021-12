A Nosztalgia Múzeumból loptak el két antik biciklit a csintalan szécsényi gyerekek

A kultúraéhségük ellenére vádat emeltek egy szécsényi testvérpár 17 éves tagja ellen, az öccse pedig csak azért úszta meg a vádemelést, mert még gyerekkorú.

Az ismeretekre vágyó nebulók a helyi Nosztalgia Múzeumban kiállított tárgyak közül külön megszerették a bicikliket. Annyira, hogy a 13 éves idén júniusban bemászott a kerítésen, majd egy öngyújtó segítségével leolvasztotta az 1930-as évekbeli férfi kerékpárt rögzítő high tech védelmi rendszert, vagyis a műanyag gyorskötözőt, aztán kiadta a bringát a bátyjának.



Íme a múzeum a még el nem lopott bringákkal.

Augusztusban újra elmentek a múzeumba, az öcs megint bemászott, hogy ezután azt mutassa be, milyen magas szinten ért a fogókezeléshez. Egy hetvenes évekbeli, lánccal és lakattal rögzített férfi bringáról ugyanis fogóval vágta le a lakatot, majd ezt is kiadta a bátyjának, hogy a flotta második darabját is a sufnijukban helyezzék el.



A 17 éves vádlottra az ügyészség próbára bocsátást kért, és ha a bíróság rábólint, neki kell kifizetnie a 25574 forintos bűnügyi költséget is.

Akit ez megihletett, annak itt egy vonatkozó szakmunka, Vittorio de Sica 1948-as mesterműve, a Biciklitolvajok: