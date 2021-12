A sztárok csak az oltott vendégeknek énekelnek szilveszterkor

Hát ha ez nem győzi meg az oltatlanok millióit az oltás azonnali és haladéktalan felvételéről, akkor semmi. A jelenleg hatályos kormányzati rendelkezések értelmében ugyanis csak azok vehetnek részt a szállodák zenés, táncos rendezvényein, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. A hazai szállodák kínálatát átnézve pedig megállapítható: igazi sztárparádé lesz szilveszterkor, de csak oltottaknak. Amúgy nincsenek könnyű helyzetben a szállodák, ugyanis ha szilveszterkor gálavacsorát tartanak, ahol a vendégek ülnek, nincs tánc, csak háttérzene, és mondjuk egy humorista viccelődik a színpadon, akkor nem kell védettségi igazolvány, ellenben ahol tánc és koncert párosul a vacsorához, ott már csak a védettek szórakozhatnak felhőtlenül. Megnéztük, hogy a sztárok mely szállodákban bukkannak majd fel szilveszterkor, hogy remek ünnepi hangulatot varázsoljanak az oltottak számára.

Hévízen sok lesz a sztár

A hévízi szállodák igazán kitettek magukért és a vendégekért. A Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozó Hunguest-lánc hévízi egységében a fideszes rendezvényeken gyakorta fellépő Vastag Csaba lesz a sztárvendég december 31-én, de éjfél után a Unique is előadja régi slágereit. A hévízi Hotel Carbona a Bon-bon együttest választotta hangulatfelelősnek, míg az igazán luxus Európa Fit hotelben exkluzív szilveszteri party lesz Janicsák Vecával megspékelve.

A Hunguest szinte valamennyi házában sztárral lehet majd koccintani éjfélkor, nem is tudom, hogy melyikre mennék el a legszívesebben. Nyíregyházán Caramel énekel, Tapolcán az Irigy Hónaljmirigy, Zalakaroson Südi Iringó táncol majd, Gyulán Keresztes Ildikó lesz a gálavacsora sztárvendége, míg a hajdúszoboszlói szállodában Takács Nikolas hangját lehet majd élvezni.

Vastag Csabának kemény szilvesztere lesz, hiszen december 31-én a visegrádi Silvanus hotelben is ő lesz az ügyeletes sztár, de itt Vastag Tamás is a segítségére lesz. Vastag Csaba öccse is megpróbálja kihozni a maximumot az estéből: a budai Várban elhelyezkedő Hilton előkelő vendégei is az ő produkciójára számítanak szilveszterkor. Oszvald Marika is fáradhatatlan: az operetténekes a Danubius büki egységében ad elő. Itt összejön a klasszikus sorrend is: sztár, tombola, himnusz, tűzijáték.

Vastagék (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

Szerencsére tele van az ország szuper szállodákkal és szuper sztárokkal is, így még tudjuk fokozni. Megnéztünk például néhány Tiborcz-érdekeltséget is, hogy mire számíthatnak december 31-én a kedves fizető vendégek. Például a miniszterelnök vejének cége, a BDPST a közelmúltban szerezte meg a mátraházi Lifestyle Hotel Mátra üzemeltetését. Itt már rögtön a recepción ellenőrzik a védettségi igazolványt, ha a kártyával minden stimmel, akkor indulhat a buli, a sztárfellépő Oláh Gergő lesz. A szintén Tiborcz-érdekeltségű turai kastélyban az aranylemezes Myrtill and the Swinguistique zenél.

Mészáros Lőrinc a közelmúltban lett tulajdonosa a négycsillagos Hotel Eger&Parknak: itt sem kell csalatkozniuk a vendégeknek, hiszen fergetegesnek ígérkezik Koós Réka művésznő fellépése. Még megemlítjük, hogy az ötcsillagos sárvári Spiritben a szintén aranylemezes Honeybeast zenekar zenél, a helyi rivális Park Innben viszont Wolf Katinak lehet tapsolni. Aki Kállay Saunders András műsorára kíváncsi szilveszterkor, annak a felsőtárkányi Bambara hotelben kell aludnia, aki pedig Radics Gigi rajongója, annak a debreceni Divinus a tökéletes szilveszteri helyszín.