A világ legjobb kártyajátéka szilveszteri összejövetelekre

Norvégiában töltött időm alatt ismerkedtem meg egy olasz kártyajátékkal, amit nagyon kevesen ismernek (magyar leírata nincs, angol is csak alig), és melegen ajánlok nyugisabb szilveszteri bulikba.

A játék neve Cambio, az „éberség játéka”, ami annyira szórakoztató és izgalmas, hogy a baráti körömben voltak olyanok, akiknél több hónapig tartó függőség alakult ki miatta. Nem is kell hozzá sok minden, csak nagyjából minden háztartásban megtalálható két pakli franciakártya. Játszani 3-6 emberrel az ideális, kevesebbel kevésbé izgalmas, többel pedig nehezebb, ugyanis a játék nagyban épít a memóriára is. Érdemes egymáshoz közel ülni az asztalnál úgy, hogy elérjük más játékosok kártyáit.

Kezdésként minden játékos kap fejjel lefele 4 kártyát, amit a következő alakzatban, lefordítva maga elé tesz anélkül, hogy megnézné azokat:

Fejjel lefele négy lap, középpen a pakli, mellette az égető. Fotó: botost/444.hu

A paklit középre tesszük, onnan kell majd húzni. A játék célja, hogy az előtted levő kártyák a lehető legkevesebb pontot érjenek. A játékoknak ezért különböző értékeik vannak, amiket érdemes leírni egy papírra és az asztalon tartani, hogy lehessen belőle puskázni.

A kártyák értéke:

Piros Király: -1

Joker: 0

Ásztól-10-ig: 1-10

Bubi, Dáma, Fekete Király: 11

Tehát a játékosok előtt van négy kártya fejjel lefele, számoljatok vissza, és mindenki nézze meg az alsó kettőt, másnak nem mutatva, és jegyezze meg, hogy mi van rajta. A számoknál, a Bubinál és a Dámánál sem a szín, sem a forma nem számít, a Királynál egyedül a szín, mert mint fentebb láttuk az egyik -1-et a másik viszont 11 pontot ér.

Miután mindeki megjegyezte a kártyáit, rakjuk vissza magunk elé, és próbáljunk végig emlékezni arra, hogy mi az a két kártya előttünk és hol vannak, mert nincs lehetőség újra megnézni azzal, hogy „jaj, mi is volt?” A felső kettőt nem nézhetjük meg, azokat a játék elején egy játékos sem tudja, hogy micsoda.

A játék elején egyszer megnézheted az alsó két lapodat. Fotó: botost/444.hu

Ahhoz, hogy a játék elkezdődhessen, a kártyák értékén túl meg beszélnünk kell az ún. akciókártyákról, amiket szintén érdemes leírni egy papírra.

Az akciókártyák:

7-8: megnézheted egy saját lapodat az előtted levőkből (spy),

9-10: megnézheted valaki más kártyáját,

Jumbó-Dáma: kicserélhetsz egymással két tetszőleges kártyát az asztalon lévők közül (swap),

Fekete Király: két tetszőleges kártyát megnézhetsz, egyszer pedig cserélhetsz.

Tehát a kezdő játékos felhúz egy lapot a középpen lévő pakliból, nem mutatja meg másoknak (ez a játék során végig érvényes, hogy nem mutatogatjuk egymásnak a lapjainkat). Miközben a játékos megnézi a kártyát két dolgot kell észben tartania: egyrészt azt, hogy annál a két lapnál, ami előtte van és ismer, kisebb-e a felhúzott lap értéke, mert ha igen, akkor érdemes kicserélni, és a szükségtelen lapot fejjel felfelé a pakli mellé rakni, vagyis elégetni.

Másrészt viszont arra is gondolni kell, hogy ha a felhúzott lap egy akciókártya, akkor érdemes kijátszani, vagyis betenni a pakli mellé fejjel felfordítva az égetőbe. Ha 7-es vagy 8-as a felhúzott lap, akkor például azt érdemes kijátszani, mert meg lehet vele nézni a két felső, nem ismert lap közül az egyiket. A játékosnak viszont azt a lapot is meg kell jegyeznie, és fejjel lefele visszarakni a helyére. Ha valaki más kártyáját nézzük meg, arra ugyanez igaz.

A 7-8 akciókártyákkal megnézheted a saját egyik nem ismert vagy elfelejtett lapod. Fotó: botost/444.hu

A játék tehát így megy tovább, és a cél mindig az, hogy a lehető legkevesebb értékű lapok legyenek előtted, de persze ehhez nem árt ismerni és megjegyezni az összeset.

Ez a játék alapja, de ott kezd izgalmassá válni, amikor mások kártyáival is elkezdesz játszani. Egyrészt lehet a többieket szívatni azzal, hogy egy akciókártyát kijátszva megcseréled két kártyájukat a sajátoddal vagy más játékosok kártyájával, hogy ne tudják mi van előttük. Olyat is csinálhatsz, hogy a saját nagy értékű lapodat, mondjuk egy Fekete Királyt, kicserélsz egy másik játékos alacsony értékű lapjára, ha már tudod, hogy milyen lap hever előtte. Ehhez persze nem csak a saját lapjaidra, hanem mások lapjaira is emlékezned kell. Ha valaki elcseréli egy szeretett lapodat, amit mindenképpen meg akarnál tartani, például egy Piros Királyt, akkor annak a mozgását érdemes az asztalon nyomon követni, és minél előbb visszaszerezni egy csere akciókártyával.

Csere lefordított lapokkal. Fotó: botost/444.hu

A játék izgalmait tovább fokozza, hogy nem csak úgy lehet kevés értékű kártyát magad előtt tartani, hogy kis értékű lapokat gyűjtögetsz, hanem ezektől a lapoktól meg is lehet szabadulni. Méghozzá úgy, hogy ha valamelyik játékos lerak például egy 8-as kártyát a pakli melletti égetőbe, és te emlékszel, hogy neked van egy 8-as kártyád, és arra is, hogy hol, akkor gyorsan rá lehet vágni fejjel felfelé, így egy kártyával kevesebbed lesz. Ehhez viszont gyorsnak kell lenni, mert lehet, hogy valaki másnak szintén van egy 8-asa. Ha egyszerre csapjátok le a kártyát, akkor a gyorsabb nyer.

Sőt, nem csak a saját kártyáidat csaphatod le, hanem másokét is. Ha emlékszel arra, hogy valamelyik játékosnak szintén van egy 10-es kártyája, akkor nyugodtan nyúlj oda, legyél nála gyorsabb, és te csapd le. Ilyenkor a pórul járt játékos kap egy kártyát a gyorsabb játékos kártyái közül, akinek így kevesebb lesz.

Ha viszont rossz kártyát csapsz le, mert nem jól emlékeztél a számra, akkor büntetésből kapsz még egy kártyát magad elé. Érdemes jól emlékezni.

A játéknak kétféleképpen lehet vége. Vagy elfogy valamelyik játékos előtt mind a négy lap, vagy pedig az a játékos, aki azt gondolja, hogy éppen mindenkinél kevesebb értékű lap van előtte, bemonjda azt, hogy Cambio. Ha ez megtörténik, akkor az adott kör még végigmegy, majd mindenki felfordítja a lapjait, és összeszámolja, hogy mennyi van előtte. Ha a Cambiot bemondó személy tévedett, és nem neki voltak a legalacsonyabb értékű lapjai, akkor 20 büntető pontot kap. (Ennek akkor van értelme, ha nem csak egy kört játszotok, hanem 5-ös vagy 10-es játszmát, ahol számít, hogy kinek hány pontja van egy-egy kör végén.)

A játékosok kifejezetten játszhatnak arra az utolsó körben, hogy a Cambiot bemondó személyt megszívassák azzal, hogy gyorsan elcserélik a kártyáit. Ehhez persze szerencsésnek is kell kicsit lenni, hogy akciókártyát húzz fel, amivel ez megcsinálható.

A játék elsőre talán picit bonyolultnak hangzik, de maximum két kör alatt simán bele lehet jönni, és elkezdeni taktikázni. Nekem még nem volt olyan baráti köröm, ahol ne imádták volna ezt a játékot, szóval a bizonytalankodókat és a társasjátékokat nem kedvelőket is nyugodtan vonjátok be.

Jó hír azoknak, akik egyedül vannak, hogy a játék megtalálható egy online verzióban is itt.