Egy pszichiáter főorvos 300 ezer forintért cserébe adott igazolást elítélteknek, hogy ne kelljen börtönbe vonulniuk

A hálapénz-tilalmat is ellenőrző Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztályának vezetője interjút adott a Népszavának. Váradi Piroska elmondta, hogy az elmúlt egy évben 42 esetben tettek feljelentést vagy kezdeményeztek nyomozást egészségügyi dolgozókkal szemben különböző korrupciós és más bűncselekmények miatt. Azt mondta, „az említett 42 esetben elenyésző volt a klasszikus hálapénz aránya”.

Példaként említett több ügyet is. Egy pszichiáter főorvos pénzért cserébe több esetben is elintézte, hogy „valaki a büntetésének letöltését elodázza”. Ő 300 ezer forintért cserébe adott igazolást elítélteknek, hogy ne kelljen börtönbe vonulniuk, emellett pedig még tanácsokat is adott, hogy „hogyan és milyen formában kell majd befeküdnie, milyen igazolást állít ki a számára”.

Találkozott olyan esettel is, amikor egy reumatológus a két a rendelése közötti időben kitette a hálapénzt elutasító plakátokat, amiket a rendelése alatt viszont gyorsan elpakoltatta, olyannal is, amikor „komplett bűnszervezetben segítettek hozzá hamis védettségi igazolványokhoz egészségügyi dolgozók pácienseket”, és elmondása szerint az is előfordult, hogy egy orvos a nővéreket használta a pénz beszedésére.

Arról is beszélt, hogy készül egy kiadvány, ami „megoldásokat ajánlj” a hálapénz elkerülésére, és a fő üzenete, „hogy miért mondjunk nemet”.