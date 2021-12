Tízezreket evakuáltak Coloradóban az erdőtüzek miatt

Már több száz otthon megsemmisült Colorado államban a gyorsan terjedő erdőtüzek miatt, amik a Denvertől északra fekvő Boulder megyében égnek. A környékről csütörtökön már 30 ezer embert evakuáltak, Jared Polis kormányzó pedig szükségállapotot hirdetett.

Coloradóban az éghajlatváltozás miatt az elmúlt években rendkívüli szárazságot tapasztaltak, emiatt is alakulhattak ki a tüzek, amik most a nagyobb szél miatt is gyorsan terjednek. A tűz feltehetően a rendkívül erős széllökésektől (169 km/óra) kidőlt villanyoszlopok miatt keletkezett. Az alábbi videón látszik, hogy milyen erős a szél.

Superior városában már összesen 490 lakóház égett le, és a tűz elpusztított egy bevásárlóközpontot meg egy szállodát is. Úgy tudni, hogy legalább egy elsősegélynyújtó és hat másik ember is megsérült, de további áldozatokra lehet még számítani.

Fotó: MARC PISCOTTY/Getty Images via AFP

(BBC)