A 2020-as évek egyetlen fényképen: maszkos kórházi ápolók nézik a közelben tomboló tűzvészt

Hatalmas tűzvésszel ért véget az év az amerikai Colorado államban: több tízezer embernek kellett elhagynia otthonát, és az eddigi információk alapján legalább ezer ház semmisült meg a lángokban. A pusztítás miatt szükségállapotot rendeltek el az államban, ahova a tűz után most jelentős havazástól tartanak.

A tűz által fenyegetett Lafayette város kórházában dolgozó sebészi asszisztens, Melanie Lueras telefonjával az év utolsó éjszakáinak egyikén fotózta le a tomboló lángokat, és fényképe olyan, mintha egyetlen festményre sűrítették volna mindazt, ami a 2020-as évek elején a világot nyomasztja, ahogy a kórházban maszkban dolgozó ápolók nézik a közelükben zajló természeti katasztrófát.

Watching the climate crisis while working inside a pandemic. #MarshallFire



Photo credit: Melanie Lueras, surgical tech at Good Samaritan Hospital Colorado. pic.twitter.com/Mj4dUSEc51