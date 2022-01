Több mint 200 ezren követelik, hogy vonják vissza Tony Blair lovagi címét

Vasárnap délutánig több mint 200 ezren írták alá azt a petíciót, amely Tony Blair egykori brit munkáspárti miniszterelnök lovagi címének visszavonását követeli.

Tony Blair Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

Január elsején, szombaton jelentették be, hogy a volt miniszterelnök is felkerült Erzsébet királynő 1200 fős újévi kitüntetési listájára. Blairt a királynő a 14. század óta létező brit térdszalagrend (Order of the Garter) tagjává avatta. A legmagasabb brit lovagi rendnek legfeljebb 25 tagja lehet, és mindig tagja a mindenkori uralkodó, aki a többi 24 helyre kormányzati ajánlás nélkül nevezhet ki új tagokat.

A change.org-on alig néhány órával a bejelentés után jelent meg egy petíció, amely szerint Tony Blair a legkevésbé érdemel bármiféle állami kitüntetést, nem beszélve egy olyan elismerésről, amelyet személyesen az uralkodó adományoz. A petíció szerint Blairt személyes felelősség terheli számtalan ártatlan civil haláláért, emiatt inkább háborús bűncselekmények vádjával kellene törvény elé idézni. A petíció követeli, hogy Boris Johnson miniszterelnök kezdeményezze II. Erzsébet királynőnél Blair lovagi kitüntetésének visszavonását. Ezt vasárnap délutánig már több mint 230 ezren írták alá.

Blair megítélésén sokat rontott, hogy miniszterelnöksége alatt Nagy-Britannia a társadalmi tiltakozás ellenére részt vett az Irak ellen 2003-ban indított háborúban, a közvéleményt pedig végképp Blair ellen hangolta az iraki háború hátterének feltárására indult brit vizsgálat eredménye.

A 2009 és 2016 közötti vizsgálat, amelyet Sir John Chilcot vezetett, gyakorlatilag feleslegesnek minősítette az iraki katonai beavatkozást, és kimondta, hogy Nagy-Britannia úgy csatlakozott 2003-ban az iraki hadműveletekhez, hogy lett volna még lehetőség az akkori iraki rezsim fegyverzetének békés leszerelésére. A Chilcot-bizottság jelentése szerint legalább 150 ezer, „de valószínűleg ennél is sokkal több” iraki vesztette életét a háborúban és az azt követő káoszban, az áldozatok nagy többsége pedig civil volt. (MTI)