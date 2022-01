A nyílt utcán próbálták meg lelőni Haiti miniszterelnökét

Nagyjából fél évvel azután, hogy a saját házában zsoldosok agyonlőtték Haiti elnökét, Jovenel Moïse-t, most a karibi ország egy másik vezetője került közel ahhoz, hogy erőszakos halált haljon, újév napján ugyanis merényletet kíséreltek meg Ariel Henry haiti miniszterelnök ellen.

Az eset még szombaton történt az északi Gonaives városában, ahol a miniszterelnök éppen az ország függetlenségének kikiáltásának évfordulóját ünnepelte egy templomban. A templom előtt a miniszterelnök biztonsági erői tűzharcba kerültek fegyveresek egy fegyveres csoportjával, akikre a miniszterelnök stábja csak "banditákként és terroristákként" hivatkozik.

WATCH: Attempted assassination of #Haiti's de facto PM Ariel Henry in Gonaïves, the city where JJ Dessalines declared independence, by an armed group led by former CIA death squad leader Winter Etienne, who does not recognize his legitimacy and warned him repeatedly not to come. pic.twitter.com/N8YcIXLsoL