Bruttó 362 ezret keres egy kezdő eladó az Aldiban

Valamennyi munkakörben az inflációt meghaladó mértékben, egységesen 8 százalékkal emeli munkavállalói bérét az Aldi Magyarország január 1-jétől. Az új belépőként munkát vállaló áruházi eladó vagy logisztikai munkatárs kezdő bére 8 órás munkarendben 2022. januárjától bruttó 362 600 forintra emelkedik, az Aldinál töltött 6. évtől pedig bruttó 432 100 forintra nő. A pozícióban elérhető legmagasabb bér bruttó 502 300 forint.

Minél hosszabb időt tölt el egy munkavállaló az Aldinál ugyanabban a pozícióban, annál magasabb bérre számíthat, amit automatikusan megkap, amint eléri a pozícióban az előírt szolgálati időt. Az egyes bérkategóriákat már a belépés napján megismerik a munkatársak, így kezdettől fogva kiszámíthatóan tervezhetik karrierjüket.

Az áruházvezetők kezdő bére 651 700 forinttól indul, egy kiemelt forgalmú üzletben tíz éve áruházvezetőként dolgozó munkatárs járandósága a 11. évtől havi bruttó 1 052 000 forint.

A vállalat új pozíciót is létrehozott áruházaiban, áruházvezető-helyetteseket is keresnek, akiknek a kezdő bére havi bruttó 522 800 forinttól indul, a pozícióban elérhető legmagasabb kereset pedig havi bruttó 678 600 forint is lehet.

Az áruházláncnál a 8 órás munkarend mellett részmunkaidőben is lehet munkát vállalni, így heti 20-35 óra közötti munkavégzésre is van lehetőség. A munkatársak mintegy negyede már 6 évnél régebben dolgozik az Aldinál.

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg országszerte 153 üzlettel van jelen a magyar kiskereskedelemben, és több mint 4500 munkavállalót foglalkoztat. A cég adózott eredménye 11,5 milliárd forint volt 2020-ban a 2019-es 7,3 milliárd forint után. (MTI)