Halálos fenyegetéseket kapnak a francia képviselők az oltási igazolványok bevezetése miatt

Olivier Véran, francia egészségügyi miniszter Fotó: THIBAULT CAMUS/AFP

Számos francia képviselő halálos fenyegetéseket kapott, miután olyan törvényjavaslatot készül elfogadni a parlament, ami több szolgáltatás igénybe vételét oltási igazolványhoz kötné.



Több párt irodáit is megrongálták radikális oltásellenes csoportok Párizsban és máshol az országban, de az előterjesztést a fenyegetések dacára minden valószínűség szerint hétfő éjjel vagy kedd hajnalban megszavazzák.

Olivier Véran egészségügyi miniszter szerint az intézkedés célja az életmentés, és hogy rábírják azt a nagyjából 5 millió embert, aki eddig vonakodott tőle, hogy oltassa be magát. A miniszter leszögezte azt is: súlyos következményei lesznek a fenyegetőzéseknek, egyben önzőnek titulálta mindazokat, akik ellenzik a védőoltásokat.

Az Emmanuel Macron vezette kormánypárt, az En Marche! egyik képviselője, Barbara Bessot Ballot szerint 52 képviselő kapott halálos fenyegetéseket.



A magas átoltottság ellenére az oltásellenes csoportok Franciaországban sokkal hangosabbak és agresszívabbak, mint a szomszédos országokban, és a törvénytervezet vitájának időpontjára is tüntetést szerveztek a Nemzetgyűlés elé.

Franciaországban idáig az oltási igazolás mellett negatív teszttel is lehetett moziba vagy étterembe menni, rendezvényekre, moziba, koncertre vagy színházba járni, egy teraszra kiülni vagy vonatra szállni. Január 15-től - a törvénytervezet értelmében - ezekre a helyekre az oltás mindhárom adagjával rendelkezők léphetnek csak be szabadon, az egy vagy két oltási adaggal rendelkezőknek negatív tesztet is fel kell majd mutatniuk az oltási igazolásuk mellett, az oltatlanok pedig ezeket a szolgáltatásokat nem vehetik igénybe.

A törvény elő fogja írni, hogy február 15-től a második védőoltást követően legkésőbb négy hónappal mindenkinek meg kell kapnia az emlékeztető oltást is, különben az igazolása érvényét veszti. A betegségen történt átesés egyetlen oltási adagnak felel meg az igazolásban.

A javaslat a védettségi igazolással történő visszaéléseket a korábbiaknál szigorúbban bünteti, akár öt év szabadságvesztés és 75 ezer eurós pénzbírság is kiszabható a szabályszegőkre.

A javaslatot a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés és a Jean-Luc Mélenchon által irányított radikális baloldal nem támogatja, de a kormánypárt a jobbközép Köztársaságiak és a szocialisták támogatásával várhatóan elfogadja.

Franciaországban jelenleg 19 ezer fertőzöttet ápolnak kórházban, intenzív osztályon 3500-an vannak. Az oltásra jogosultak több mint 91 százaléka már felvette az oltás legalább első adagját, 50 százalékuk már a harmadik adagot is megkapta, a teljes lakosságra vetítve 78 százalékos az átoltottság. (Reuters / MTI)