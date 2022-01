Rogán utasította a bankokat, hogy a kormánynak köszönjék meg a jelzáloghitel-kamatok rögzítését

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter beszél meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén a Parlamentben, 2021. november 29-én. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Egyenszövegben kötelesek tájékoztatni ügyfeleiket a bankok és pénzintézetek arról, hogy nem nekik, hanem a kormánynak köszönhetik a jelzáloghitel-kamatok rögzítését. Nem elég ennyit feltüntetni: pontosan jelezniük kell az ügyfelek felé azt is, hány forintot köszönhetnek az intézkedésnek.

Mindez egy Rogán Antal kommunikációs miniszter által jegyzett hétfői kormányrendeletből derül ki. A rendelet alapján a bankokat épp olyan adatközlési kötelezettség köti majd, mint az energiaszolgáltatókat, akiknek be kell számolniuk arról, hogy pontosan mennyit spórolt meg a háztartás a rezsicsökkentésnek köszönhetően.

A kormány és annak vezetője láthatóan büszke az intézkedésre: Orbán Viktor személyesen jelentette be Facebook-oldalán a folyamatosan emelkedő kamatokra és az elszabadult inflációra hivatkozva, hogy 2022 első félévének végéig az októberi szinten rögzíti a kormány a változó kamatozású jelzáloghitel-kamatokat.

A változó kamatozású ingatlanhitelek a komplett hitelállománynak mintegy 40 százalékát, 466 ezer szerződést érintenek.

A most nyilvánosságra hozott rendelet, épp mint a rezsicsökkentés esetében, azért is félrevezető, mert az intézkedés miatt kieső összegeket a bankrendszer bukja be, nem a költségvetés - az a kormány részéről nem követel semmilyen áldozatot. (A jegybank becslése szerint nagyjából 30 milliárd forint ez a veszteség.)

A szöveget pontosan kell közölni, még a bekezdések elrendezését is megszabja a rendelet, és a kamatstop kifejezés használatát is több ponton rögzíti. (hvg.hu)