19 évesen két napra parlamenti képviselő lett Izlandon, rögtön a karbonadó emeléséről nyújtott be törvényjavaslatot

Pár héttel azután, hogy befejezte első szemeszterét a Harvardon, pár napra az izlandi parlament képviselője lett Gunnhildur F. Hallgrímsdóttir, A fiatal képviselő mindössze 19 éves és 241 napos, ezzel ő lett az izlandi parlament valaha volt legfiatalabb tagja. A korábbi rekorder ugyanis 20 évesen és 355 naposan vált képviselővé.

A Harvard Egyetem lapja, a Crimson számolt be az izlandi Kalózpártot képviselő Hallgrímsdóttir történetéről, aki egy megbetegedett párttársát helyettesítette az országgyűlésben, és a helyi szabályok értelmében ilyenkor ugyanúgy le kell tennie az esküt.

Hef ákveðið að bjóða mig fram sem varaþingmann fyrir hönd @PiratarXP til þess að lyfta upp röddum ungs fólks inni á þingi, berjast fyrir loftslagsmálum og nýrri stjórnarskrá. Þetta er neyðarástand þar sem allir þurfa að leggja hönd á plóg. Hlakka til!💜 pic.twitter.com/P0L4FqU9d9 — Gunnhildur F. Hallgrímsdóttir (@GunnhildurF) February 12, 2021

Hallgrímsdóttir korábban a klímamozgalmak tagja volt, több korrupcióellenes tüntetésen is részt vett, és kampányolt egy új alkotmányért is. A parlamenti szerepvállalását egyrészt aktivista múltjával, másrészt a klímaváltozás okozta szorongásával magyarázta. 2021-ben indult a Kalózpárt belső választásán, mivel úgy látta, hogy a politikusok nem tesznek eleget a klímaváltozás elleni harcban, és szükség van arra, hogy a klímaaktivisták megjelenjenek a politikában.

A választáson végül nem került parlamenti posztot érő helyre a pártjában, de helyettes képviselő lehetett. Amikor pedig képviselőtársa betegség miatt kiesett a munkából, beszállhatott a helyére. Kétnapos megbízatása során Hallgrímsdóttir egy költségvetési módosítóindítványt is benyújtott, ami növelte volna a karbonadót, de a javaslata nem ment át a parlamenten.

Mivel a képviselő-helyettesi poszt a párton belül nem viszi el túl sok idejét, egyelőre simán tud mellette a Harvardra járni, de ha egyszer felmerülne, hogy hosszabb időre is be kéne ülnie a parlamentbe, akkor elképzelhető, hogy hajlandó lenne kihagyni egy szemesztert. Ugyanakkor egyelőre elsősorban diákként tekint magára, és Izland következő választása csak 2025-ben lesz, így még van ideje, hogy kitalálja, akar-e indulni majd azon. De mint most a lapnak elmondta, a célja továbbra sem az, hogy karriert csináljon a politikában, hanem hogy kezdjenek végre valamit a klímaválsággal.