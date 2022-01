Mindent megúsztak, csak a covidot nem

Csupán hat nappal azután, hogy ikertestvére, Grichka belehalt a koronavírus-fertőzés okozta betegségbe, elhunyt Igor Bogdanoff is. Egyikük sem volt beoltva.

Az érdekes külsejű ikrek a nyolcvanas években lettek igazi tévésztárok Franciaországban, népszerűségük azóta is töretlen volt. A szórakoztatóiparban futottak be, de ahogy Grichka, úgy Igor is ismert volt áltudományos tevékenységéről is.

Utolsó hóbortjuk az oltásellenesség volt.

Igor és Grichka Bogdanoff egy francia tévéműsorban 2021. október 20-án. Fotó: FRED DUFOUR/AFP

Nemesek

Életük meseszerűen indult: 1949-ben születtek Dél-Franciaországban, nagyanyjuk nevelte őket, gyermekéveik a családi kastélyban teltek. Kikeresztelkedett tatár nemesi családból származtak, egykor még hercegi címük is volt, amit a 19. században elvesztettek. A nagymama, Bertha Kolowrat-Krakowská cseh nemes volt, egy osztrák herceghez ment feleségül, akitől négy gyereke született. Aztán beleszeretett a kor híres tenorjába, az afroamerikai Roland Hayesbe, és neki is szült egy gyereket. A kapcsolatra ráment mindene, családja és az európai felső körök is elfordultak tőle. Nem érte meg, a szerelemből nem lett semmi, a férfi visszatért az Egyesült Államokba, Krakowská pedig elutasította az ajánlatát, hogy örökbe fogadja közös lányukat. Ő volt Maria Maya Dolores Franzyska Kolowrat-Krakowská, a Bogdanoff ikrek anyja.

Áltudományosság

A fivérek a kezdetektől tudományos érdeklődést mutattak, mindketten alkalmazott matematikát tanultak Párizsban, aztán a nyolcvanas években elkezdtek tudományos vagy annak álcázott műsorokban szerepelni. Saját műsorukkal, a tíz évig futó Temp X-szel futottak be, elvileg közben is tanultak, de a tudományos életben nem jelentek meg. Viszont egyre jobban beszippantották őket az áltudományos hülyeségek és az összeesküvés-elméletek.

1991-ben könyvet adtak ki Isten és tudomány címmel, melynek alapját egy katolikus filozófussal, Jean Guitonnal folytatott beszélgetések adták. Bestseller lett, így eljutott a University of Virginia asztronómia-professzorához, Trinh Xuan Thuanhoz is, aki úgy vélte, az ikrek az ő 1988-as művét plagizálták. Az ügyből per lett Franciaországban, és úgy tűnt, a bíró a professzornak fog igazat adni, így a Bogdanoff testvérek peren kívül megállapodtak Thuannal.

Az ikrek 1982-ben. Fotó: JACQUES LOEW/Photo12 via AFP

Csak ezután doktoráltak le kínkeservesen, Igor elméleti fizikából, Grichka pedig matematikából. Bár a tudományos közegben sosem vették őket komolyan, próbálkoztak hevesen, ami végül a vártnál is rosszabbul sült el. A ma már Bogdanoff-ügyként ismert botrány 2001-ben robbant ki, miután az ikrek az ősrobbanásról írtak tanulmányokat, melyekről kiderült, hogy teljesen légből kapottak, egyáltalán nincs tudományos alapjuk. De addigra már számos szakfolyóirat hozta le azokat.

Bitcoin és más felfedezések

Bár ők voltak azok, akiket többször is szélhámosságon értek, az utóbbi években azzal álltak elő, hogy a Bitcoin feltalálója, a Satoshi Nakamoto álnevű ember tőlük lopta a kriptovaluta ötletét. Erre semmilyen bizonyítékot nem tudtak felmutatni, viszont a kriptovilágban azonnal mémmé váltak.

Az évek elteltével sem lettek bölcsebbek, újra és újra bajban találták magukat. Az akkor 68 éves Igor 2017-ben összejött egy 23 éves, biológiaszakos egyetemistával, Julie Jardonnal. A rövid ideig tartó viszony végén nem volt békés a szakítás, és Igor betört a lány otthonába. Letartóztatták, de megúszta 1500 eurós pénzbüntetéssel. Testvére nyilvánosan kiállt mellette, és azt mondta, az exéhez beviharzó Igornak egyszerűen ilyen szenvedélyes a természete.

Igor és Grichka Bogdanoff 2004-ben, Párizsban. Fotó: DANIEL JANIN/AFP

A legsúlyosabbnak tűnő ügyükben viszont most januárban lett volna csak a tárgyalás. Az ikreket azzal vádolták, hogy egy mániás depresszióval küzdő, könnyen kihasználható mentális állapotban lévő milliomostól 800 ezer eurót csaltak ki. Cyrille P. úgy tudta, művészeti és tudományos befektetésekre adja a pénzt, de nagyon úgy néz ki, hogy ezeket az ikrek csak kitalálták. A férfi öngyilkossága után a francia rendőrség nyomozni kezdett, és három évvel később vádat emeltek Bogdanoffék ellen.

Tavaly decemberben, ugyanazon a napon kerültek intenzív osztályra. Régi barátjuk, az egykori oktatási miniszter, Luc Ferry azt mondta a Le Parisiennek, hogy az ikrek egyszerűen úgy gondolták, nincs félnivalójuk a vírustól, a vakcinától viszont igen. Jó általános egészségügyi állapotban voltak, bíztak az immunrendszerükben. Grichka december 28-án halt bele a covid okozta komplikációkba, testvére, aki ekkor már kómában volt, hat nappal később követte. Halála okát hivatalosan még nem közölték.