Romániában január 15-től jöhet az ötödik hullám, amiben akár 800 ezer fertőzöttre is számítanak

Romániában a kormány számítása szerint január 15-étől robban be igazán a vírus terjedése, és akár kétszer annyian is megfertőződhetnek az ötödik hullámban, mint a negyedikben. A negyedik hullámban ez a szám hivatalosan 400 ezer volt, így most akár 800 ezer ember is megfertőződhet - mondta Alexandru Rafila, Románia egészségügyi minisztere egy tévéműsorban.

Covid-osztály egy bukaresti kórházban. Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Rafila a tervezett kötelező munkahelyi védettségi igazolványról is beszélt, amelyről még nem döntöttek a koalíciós pártok. A miniszter szerint az legalább lassítani tudná a járvány terjedését, és egyáltalán nem mindegy, hogy napi hány beteg kerül a kórházakba. Minél tovább késlekednek azonban a döntéssel, annál kevésbé lesz hatása - mondta. (Transindex)