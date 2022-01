Tévedés történt az azonosításkor, a gyászoló anya három napig úgy tudta, az ő lánya halt meg a tapolcai balesetben

Nem ért véget az újévkor történt tapolcai vonatbaleset története, melynek négy halálos áldozata volt.

Tapolcán a 7345-ös számú úton, egy vasúti átjáróban vonat és személyautó ütközött. Az autóban öten utaztak, közülük négyen, három fiatal férfi és egy fiatal nő a helyszínen szörnyethalt, egy fiatal nő túlélte, őt életveszélyes sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállították kórházba.



A baleset helyszínén a hatóságok felvették az áldozatok és a túlélő adatait is, majd értesítették a hozzátartozókat, azonban vélhetően hiba került a gépezetbe. A Sümegi Szó számolt be először arról, hogy a hatóságok tévesen értesítették az elhunyt nő és a túlélő szüleit is, ugyanis tegnap éjjelig a túlélő családja úgy tudta, hogy lányuk életét vesztette, míg az elhunyt családja abban a hitben élt, hogy gyermekük él.

Január 3-án éjjel nyomozók jelentek meg az elhunytnak nyilvánított nő szüleinél és közölték velük a hírt, hogy lányuk él. Ez azt jelenti, hogy a másik család két gyermekét vesztette el a balesetben, ugyanis az egyik férfi a fiatal nő testvére volt.

Sz. Melani, a túlélő édesanyja egy Facebook-posztban mesélte el a történteket, és kifejezte együttérzését az összes érintett család felé.

Felfoghatatlan és döbbenetes, amit érzek! Anyaként együtt érzek minden elhunyt szülőjével és hozzátartozójával



- írta.

A rendőrség közleményt is kiadott az esetről, melyben az áll, hogy a közösségi médiában és a sajtóban is tévesen szerepelt, hogy Sz. Melani életét vesztette, de arra külön nem tértek ki, hogy január 3-a előtt is próbálták-e felvenni a kapcsolatot a családdal. A lány édesanyja szerint őt a hatóságot tájékoztatták először lánya - téves - halálhíréről. (Blikk/Sümegi Szó)