„Félre ne értsétek, ez nem megvásárlás, én senkit nem akarok megvásárolni”

Érdekes hangfelvétel került a Népszava birtokába. A lap leírása szerint a titokban rögzített felvétel december végén, egy budapesti szállodában rendezett találkozón készült, ahol Sztojka Attila, a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos, a Belügyminisztérium alá tartozó Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója tárgyalt az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) Fideszhez húzó tagjaival.

Sztojka Attila, a Társadalmi Esélyteremtési Fõigazgatóság (TEF) fõigazgatója beszédet mond a roma holokauszt emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen Budapesten, az Országos Roma Önkormányzat székházában 2020. augusztus 2-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Sztojka, akit a lapnak sikerült telefonon elérnie, egyelőre nem kívánt nyilatkozni, mert nem ismeri a hangfelvételt. Annyit mondott csak, hogy ő nem járult hozzá a készítéséhez, minden egyéb kérdésre csak írásban hajlandó válaszolni. A lap annyit még meg tudott erősíteni, hogy Sztojka szokott találkozni az ORÖ tagjaival: Csóka János, a Fidesszel szövetséges Lungo Drom frakcióvezetője azt már korábban elismerte, hogy december második hetében is volt találkozó a lungo dromos önkormányzati képviselők és Sztojka között.

Sztojka a most kiszivárgott hangfelvételen - melynek az elején név szerint is bemutatják - a Roma Közéleit Akadémia, illetve az általa vezetett főigazgatóság révén szerződéseket kínált azoknak, akik "ebben a körben benne vannak", hozzátéve, hogy "még fogok hozni lehetőségeket, ebben ne legyen kétségetek". "Félre ne értsetek, ez nem megvásárlás, én senkit nem akarok megvásárolni" - mondta még, majd mégis azt fejtegette, hogy mindennek fejében politikai és szakmai teljesítményt várnak. Azt már nem fejtette ki, hogy mit ért politikai teljesítmény alatt.

Sztojka a találkozón arról is beszélt, hogy BM-esként "mindenkiröl tudok sok mindent, azt is tudom, hogy mikor beszélt kivel, meg hogyan", amire a hallgatóságából valaki csak annyival reagált, hogy "hoppá". (Via Népszava)