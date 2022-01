Hadat üzentek a tálibok a próbababáknak

A tálibok szerdán felszólították a nyugat-afganisztáni Herát kereskedőit, hogy távolítsák el a próbababák fejét, mert szerintük a bábuk megsértik az iszlám törvényeket. Azíz Rahmán, a tálib kormányzat vallásügyi tárcájának heráti képviselője a sajtónak azt mondta, nem elégednek meg azzal, ha a kereskedők csak letakarják a babák fejét vagy elrejtik őket.

Arra hivatkozott, hogy az iszlám tanításai szerint az angyalok nem mennek be olyan házba, ahol szobrok vannak, és hozzátette, hogy emiatt a kereskedők ügyleteit sem kíséri majd áldás. Több heráti kereskedő a sajtónak arra panaszkodott, hogy éppen a rendelet miatt éri őket anyagi veszteség, mert a drágán megvásárolt babáktól az üzlet fellendülését remélték.

VIDEO: #Taliban beheading mannequins of clothing stores while saying "Allah Akbar".



The #Taliban have ordered a series of mannequin beheadings, telling clothes shops to remove the heads of dummies that offend #Islam.



VIDEO👇 pic.twitter.com/90ts6GVYhH