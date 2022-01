Új lendületet kapott a járvány

Bár a kórházi adatok még kedvezően alakultak - keddhez képest 245 fővel, 3090-re csökkent a kórházi kezelésre szorulók száma, és közülük 307-en szorulnak invazív lélegeztetésre -, a fertőzöttségi adatok drasztikusan romlottak az egy héttel ezelőttihez képest. Míg december 29-én csak 3005 új fertőzöttet jelentettek, egy hétre rá, ma már 5270-et.

A járványban az elmúlt nap 82-en vesztették életüket.

Oltási fronton változatlan a helyzet, vagyis akik eddig egyáltalán nem oltakoztak, továbbra se törik magukat. Kedden mindössze 1847-en kapták meg a védőoltás első adagját, amit összesen eddig 6,27 millióan adattak be maguknak. Harmadik oltást 7417-en adattak be maguknak, vagyis továbbra is az a helyzet, hogy főleg azok oltakoznak, akik már eddig is oltakoztak.

UPDATE*: A járvány - talán már nevezhetjük így - ötödik hulláma jelenleg még leginkább Budapestet sújtja, ahol az egy héttel korábbihoz viszonyított növekedési faktor 67 százalék. Országosan ez 27 százalék, és már csak egyetlen megyében, Borsod-Abaúj-Zemplénben jelentettek ma kevesebb fertőzést, mint egy hete. Veszprémben, Csongrád-Csanádban és Jász-Nagykun-Szolnok megyében még öt százalék alatti a növekedés, ezekben még stagnálásról beszélhetünk, mindenhol máshol már újra felfutóban van a járvány.

Budapesten kívül aktuálisan Pest megyében (37 százalékos növekedés), Somogyban (34%) Nógrádban (28%) és Békésben alakul a legrosszabban a helyzet.

Az esetszámok növekedése az incidenciaszinten is látható. Országosan ez most 371 - százezer lakosra jutott ennyi covid-fertőzött az elmúlt 14 napban -, amit a járvány korábbi hullámaiban már súlyosnak minősítettünk volna, ám ezeket a számításokat nagyban befolyásolhatja, hogy az omikron variáns jelenlegi ismereteink szerint a korábbi változatoknál enyhébb betegséget okozhat, pláne az oltott népességben.

*Cikkünk előző verziójában a megyei járványhelyzetről szóló elemzés téves adatokon alapul. Mint tudják, a tájékoztatásra hivatott operatív törzs önmagukban értelmezhetetlen adatokat közöl csak a megyei járványhelyzetről, azokat saját magunk vagyunk kénytelenek relevánssá tenni. A folyamatba most becsúszott egy hiba, és nem frissült a táblázat, amiből dolgozunk. Elnézést.