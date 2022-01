Meglett az „előre megy, nem hátra” szlogen igazi forrása: Rákosi Mátyás

A Fidesz legfrissebb választási szlogenjének első publikálása óta folyik a forráskutatás arról, hogy honnan ered a valahogy ismerősnek tűnő

Magyarország előre megy! Nem hátra

szöveg. Eddig a külföldi mintaképek kerültek szóba. A HVG több mint egy hete írt arról, hogy 2005-ben, Tony Blair harmadik miniszterelnöki ciklusában a brit Munkáspárt a „A Nagy-Britannia előre megy, nem hátra” vagyis „Britain forward, not back” szlogennel nyerte a választásokat.

Uj Péter mai, csütörtöki hírlevelében egy másik, még balosabb mintaképet idézett fel:

„De az előre, nem hátra szlogen ügyében Németországba emigrált mélymagyar sváb paraszt törökszentmiklósi (oké, Óballa) barátom állt a elő tökéletes megfejtéssel: 1989. október 7-én, Erich Honecker, az NDK legfőbb ura, a kommunista párt főtitkára, az államtanács elnöke mondta híres beszédében, szokott határozottságával: Vorwärts immer, rückwärts nimmer! (Mindig előre, sosem hátra!)

Tizenegy nap múlva már nem ő volt a főtitkár. Újabb hat nap múlva már az államfő sem. Nem telt bele egy év, és az ország is megszűnt.”

Mindkét példa valós és releváns, de Tordai Bence ellenzéki képviselő ma kiposztolta a Facebookra a szöveg magyar nyelvű eredetijét.

Ami úgy hangzik pontosan, hogy:

„A magyar nép előre akar menni, és nem hátra.”

A huszadikszazad.hu szerint Rákosi Mátyás államminiszter, a Kommunista Párt főtitkára 1946 április 18-án a MÁVAG üzemében politikai beszámolót tartott, melyben kitért az aktuális bel- és külpolitikai kérdésekre is. A későbbi teljhatalmú kommunista diktátor ezen beszédében hangzott el a fenti mondat. A jelentése is ugyanaz volt, mint most Orbán esetében, csak a jobb- és baloldalt kell felcserélni.