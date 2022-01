Olaszországban kötelező lesz az oltás az 50 évesnél idősebb dolgozóknak

Az olasz kormány friss döntésének értelmében február közepétől csak azok az ötven évesnél idősebb olaszok dolgozhatnak, akik vagy be vannak oltva, vagy bizonyos időn belül gyógyultak ki a koronavírus-fertőzésből - írja a Politico. Az országban már eddig is szigorú szabályok vonatkoztak az oltatlanokra, de az érvényes előírások szerint 48 óránként újabb negatív teszt bemutatása mellett eddig ők is dolgozhattak.

A friss lépés oka az, hogy a napi új fertőzések száma tegnap 190 ezerrel rekordot döntött, miközben a halálozások száma a 2020 tavaszán tapasztaltra ugrott vissza.

Mario Draghi kormányfő a döntést azzal magyarázta, hogy nyitva szeretnék tartani az iskolákat és a gazdaságot, de közben nem akarják túlterhelni az egészségügyet. Az olaszoknál magas, 78 százalékos az átoltottság, az érintett, 50 pluszos korosztályban átlagosan 7 százalék az oltatlanok aránya, de ez az ország egyes részein eléri a 11 százalékot.

Ezzel a döntéssel Olaszország a harmadik európai ország, ahol valamilyen formában kötelező lesz az oltás. A görögöknél novembertől kötelező a vakcina a hatvan felettieknek, Ausztriában pedig februártól bírságot fizethetnek az oltatlanok.