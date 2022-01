94 éves korában meghalt Sidney Poitier, az első afroamerikai színész, akinek sikerült Oscar-díjat nyernie a Legjobb színész kategóriában - írta a Euronews.

Sidney Poitier 1927. február 20-án született Miami-ban Reginald James Poitier és Evelyn Poitier hetedik gyermekeként.

Dolgozott építőmunkásként, eladóként, dokkmunkásként. 1946–tól színészkedett, 1949-től pedig Hollywoodban is szerepelt. 1950-től vállalt szerepet filmekben is. 1964-ben első afroamerikaiként nyerte el a Legjobb színésznek járó Oscar-díjat az 1963-as, Nézzétek a mezők liliomait! című filmben nyújtott alakításáért.

Az 1960-as évek óta polgárjogi aktivistaként is ismerték. 1969-ben a First Artists Productions egyik alapítója volt. 1971 óta filmrendező is. 1994–től a Walt Disney Corporation igazgatótanácsának elnöke.

"Egy ikont vesztettünk el, egy hőst, egy mentort, egy harcost és egy nemzeti kincset" - írta a Bahamák miniszterelnök-helyettese - Poitier a szigeteken nőtt fel.