A kanadai légitársaságok nem hajlandóak egy „idióta influenszercsoportot” hazautaztatni

A kanadai légitársaságok nem hajlandóak hazarepíteni egy influencercsoportot, miután azok videókat posztoltak, hogy maszk nélkül buliztak a Sunwing egyik járatán. A történtek miatt a légitársaság törölte a csoport hazafelé tartó járatát, és most egyetlen légitársaság sem hajlandó hazarepíteni a bulizókat.

Fotó: GEOFF ROBINS/AFP

Az üggyel még Justin Trudeau kanadai miniszterelnök is foglalkozott, aki szerdai sajtótájékoztatóján idiótáknak nevezte a videókat posztoló influenszereket. Az utasok közül körülbelül harmincnak lett azóta pozitív a koronavírustesztje.

A videókon az Independent szerint a bulizók énekelnek, táncolnak, elektromos cigit szívnak és egymás közt adogatnak körbe egy vodkásüveget a Cancunba tartó gép fedélzetén.

Az Air Transat közleményt adott ki, amiben azt írják, a többi utas és a személyzet biztonsága miatt nem hajlandó hazautaztatni az influenszereket, és hasonló közleményt adott ki az Air Canada is. A csapat most Mexikóban várja a megoldást a hazajutásra.

Az influenszerek egyébként amellett, hogy Mexikóban rekedtek, még pénzbírságra is számíthatnak. Legalábbis a Transport Canada közleménye szerint „szabálysértésenként akár 5000 dolláros bírság is kiszabható az utasokra”, ha megállapítják, hogy nem tartották be a nemzeti előírásokat.

Justin Trudeau szerint „teljes körű vizsgálatot indítanak, hogy kivizsgálják, pontosan mi történt”. Ehhez hozzátette, hogy „mint mindenki, aki látta a videókat”, ő is „rendkívül csalódott”, mert miközben „mindenki keményen dolgozott azért, hogy karácsonykor korlátozzák a családi összejöveteleket, hogy maszkot viseljenek, hogy beoltassák magukat és mindent megtegyenek saját maguk és mások biztonságáért”, szerinte ami most történt, „egy óriási pofon”, mert „azt látjuk, hogy sokan teljesen felelőtlenül veszélyeztetik magukat és másokat is”. (Independent)