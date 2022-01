Az omikron miatt sorra mondják le külföldi edzőtáboraikat az NB 1-es csapatok

Az omikron-variáns Európában is felütötte a fejét, így egyre több pozitív teszt eredmény születik világszerte. Mivel számunkra a legfontosabb játékosaink és szakmai stábunk egészségének megőrzése, klubunk a mai napon úgy döntött, hogy nem utazik Törökországba – vette észre a Nemzeti Sport az Újpest hivatalos honlapján.

Korábban már a Mol Fehérvár (Marbellába mentek volna) és a Bp. Honvéd (törökországi felkészülés lett volna) is hasonló döntést hozott a koronavírusos esetek miatt.

Ellenben mi is megírtuk, hogy nagyon jó hírek érkeztek a felcsúti székhelyű Puskás Akadémia FC háza tájáról. Orbán Viktor miniszterelnök és Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó kedvenc csapata megérkezett Dél-Spanyolországba, ahol egy edzőtábor keretében felkészül a tavaszi szezonra. A focicsapat honlapjára pedig fel is raktak egy kis videót "Belaktuk" Marbellát címmel. A Ferencváros is Marbellában tölti téli felkészülési időszaka egy részét, mégpedig január 10. és 20. között.