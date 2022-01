Decemberben az űrben járt, most a Mariana-árokba készül a japán milliárdos

Maezava Juszaku japán milliárdos, aki decemberben a Nemzetközi Űrállomáson járt, pénteken bejelentette, hogy az űr után a Föld legmélyebb pontjára, a Mariana-árokba is el akar jutni. Pontosat még nem mondott az útról, egyelőre azt sem tudni, hogy milyen tengeralattjáróval utazik és milyen hosszú lesz az út.

Maezava Juszaku Fotó: PHILIP FONG/AFP

Maezava december 8-án Kazahsztánból repült egy orosz Szojuz-űrhajóval a Nemzetközi Űrállomásra, ahonnan december 20-án tért vissza. Utána azt mondta, alábecsülte a súlytalanság következményeit, és a Földre visszatérve meglepte a gravitáció.

Tervei szerint 2023-ban a Holdat is megkerülné Elon Musk SpaceX űrhajójával, de már arról is beszélt, hogy nemcsak megkerülné, de landolna is a Holdon. Holdkörüli útjára egyébként több ismert művészt is magával vinne, de azt egyelőre nem jelentette be, hogy kiket. (MTI)