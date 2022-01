Februárban indulhat Trump saját közösségi oldala

Az ex-elnök, Donald Trump nevével hirdetett Truth Social nevű közösségi oldal február 21-én fog élesedni, derült ki az App Store-ba feltöltött engedélyeztetési információkból, írja a Verge.

A lap szerint az ott látható fotók alapján a szolgáltatás készítői gyakorlatilag lemásolták a Twittert: a design is nagyon hasonló, mellette pedig ugyanazok a funkciók is érhetőek majd el. Igaz, itt nem tweeteknek hívják majd az egyes posztokat, hanem truth-nak, azaz igazságnak, úgyhogy ha valaki megosztja majd másvalaki posztját, akkor nem retweetelni fog, hanem retruth-olni, azaz újraigazságolni, bármit is jelentsen ez.

A Verge is kiemeli, hogy az erőteljes hasonlóság a Twitterrel nem lehet a véletlen műve, hiszen közismerten ez a felület volt Trump kedvenc online helyszíne, míg 2021 januárjában, a Capitoliumnál kitört zavargások után ki nem tiltották onnan. Trump akkor előbb egy blogon tért vissza a közösségi médiába, de ezzel nem sikerült átütő sikereket elérnie, és alig egy hónap után be is zárta a felületet. A volt elnök októberben be is perelte a Twittert, hátha így sikerülhet majd visszaszereznie korábbi fiókját, de közben gőzerőkkel zajlott az új felület kialakítása is.

A Truth Social-t a Trump Media and Technology Group fejleszteni, melynek élén egy egykori republikánus képviselő, Devin Nunes áll. Az egyelőre nem világos, hogy a február 21-e, ami amúgy az Egyesült Államokban hagyományosan az „elnökök napja”, csak az iOS-es indítás napja-e, vagy akkor fog az összes platformra megjelenni az alkalmazás. A Truth Social honlapján egyelőre csak egy feliratkozási gomb található. Azt is lehet tudni, hogy az alkalmazás tesztelése már december óta zajlik, de csak néhány, előre meghívott felhasználó részvételével.

A TMTG a videómegosztó Rumble-val fog majd együttműködni, azaz a videós tartalmakat is a Youtube-tól és egyéb ismert oldalaktól függetlenül akarják majd kezelni. Az elmúlt években sokat lehetett már hallani arról, hogy az amerikai alt-right/szélsőjobb új és saját netes platformokat akar építeni, melyeket nem érint a nagy techcégek szabályozása. A Trump-féle közösségi oldal ennek a projektnek az egyik legnagyobb dobása lehet.