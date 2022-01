Plüsskutyában csempészett a kórházba ivermectint egy kanadai covid-beteg

Ivermectin, a csodagyógyszernek hitt féregtelenítő Fotó: SOUMYABRATA ROY/NurPhoto via AFP

„Miközben a nővér a beteg személyes tárgyait rakta össze, észrevette, hogy a plüssállaton egy rés van. A belsejében ivermectin volt" - írta David Musyj, a kanadai Windsor Regionális Kórház igazgatója a CBC News birtokába került egyik feljegyzésben.

A beteg a jelentés szerint alaposan kitömte a gyógyszerrel szegény állatot. A feljegyzésben Musyj megdicsérte a munkatársat, amiért megtalálta a plüssállatba rejtett gyógyszert, és felszólította az alkalmazottakat, hogy tartsák nyitva a szemüket hasonló helyzetekben. Most már ugyanis, így az igazgató, nem csak arra kell felkészülni, hogy drogot csempésznek a betegek a kórházba, de gyógyszereket is.

Ilyesmi elég gyakran előfordul a tengerentúlon, ugyanis továbbra is sokan hiszik Amerikában és Kanadában is, hogy a többnyire állatok féregtelenítésére is használt ivermectin hatékonyan enyhíti a koronavírus-fertőzés okozta tüneteket.

Konzvervatív megmondóemberek továbbra is kitartanak amellett, hogy az ivermectin segít leküzdeni a betegséget, jóllehet erre semmilyen egészségügyileg megalapozott bizonyíték nincs.

A korai kutatások alapján látszott ennek valami esélye, de azóta ezt a kutatók elvetették. Ezzel együtt hiába nem írják fel a gyógyszert orvosok, sok beteg megvásárolja egyszerűen az állatoknak készített készítményt, és azt használják. Ami azért is problémás és veszélyes, mert ezeket jellemzően nagyobb testű állatokra, lovakra vagy tehenekre kalibrálják.

Az év elején az Egészségügyi Világszervezet is kimondta, hogy az ivermectin COVID-19 betegek kezelésére történő alkalmazásával kapcsolatos bizonyítékok nem meggyőzőek, sőt, az akár meg is betegítheti az embert.

A kórház szóvivője megerősítette a feljegyzés hitelességét, és azt mondta, hogy a kórház nem kommentálja tovább az ügyet. (CBC)