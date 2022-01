Hétfőn menekíthetnek ki újabb magyarokat Kazahsztánból

Akár már holnap elhagyhatják Almatit, mondta a kazah fővárosban rekedt egyik magyar az ATV Híradójának. Sebestyén Péter elmondása szerint jelenleg is mesterlövészek vannak a városban, miközben kifogyóban van az alapvető élelmiszer.

„A sétálgatás nem nagyon működik, mindenki céltudatosan megy, és a lehető legrövidebb útszakaszon és legrövidebb időtartamban az utcára. A háztetőkön itt velünk szemben egyébként, ahol volt az interjú utáni másnap este egy támadás, amiben sajnos heten is meghaltak, folyamatosan mesterlövészek most is ott állnak fönt, azt láttam,”