Orbán „grazi magánklinikás útjait” emlegette Márki-Zay legújabb videójában

„Nagyon vicces, hogy pont bennünket vádolnak azzal, akik vissza akarjuk adni a járóbetegellátást az önkormányzatoknak, akik az állami egészségügyet akarjuk fejleszteni és nem Orbán grazi magánklinikás útjait akarjuk biztosítani, a magyar embereknek, hanem azt, hogy ne legyenek várólisták” – jelentette ki Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje szombat este közzétett legújabb videójában.

Nem ez az első alkalom, hogy a szavait kevéssé válogató Márki-Zay régóta terjedő, de ettől még teljes egészében bizonyítatlan pletykákat terjeszt. Tavaly a miniszterelnök fiának szexuális identitásáról tett igazolhatatlan kijelentéseket.

A videó témája elvben az egészségügy lett volna, Márki-Zay azokra a fideszes vádakra akart felelni, amelyek szerint az ellenzék privatizálná az egészségügyet. Nyitásként azt fejtegeti, hogy jelenleg is rengeteg magánkórház működik, „és ezek fideszes magánkórházak többnyire”. Példaként hozza fel még a háziorvosi rendszert, ahol az ellátást „teljes egészében magánszolgáltatók végzik”.

Szerinte a legnagyobb problémák a fekvőbeteg- és a járóbetegellátásban van. „A Fidesz az én véleményem szerint szándékosan züllesztette le ezeket a területeket, azért, hogy ő magánosítsa. Orbán Viktor akarja megszerezni ezt a területet. Orbán Viktor és a fideszes tolvajok kinézték maguknak az egészségügyet” – mondja a felvételen, amit út közben, autója hátsó ülésén készített. Csányi Sándor, Rahimkulov és Kóka János magánkórházait hozta fel példaként.

Ennek apropóján újra azzal vádolta Orbánt, hogy valójában a Fidesz hozott be „migránsokat” az országba. Majd közölte, hogy „fontos, bizalmas információk [sic!] mondják el, hogy Orbán Viktor a választás után arra készül, hogy privatizálja az egészségügyet”. Állítása szerint egy ismerőse már olvasta is azt a tanulmányt, amit állítása szerint Palkovics László és az ITM készített a magánbiztosítók bevonásáról. De szerinte Pintér Sándor is az egészségügy privatizációját készíti elő.

A videóban előkerül a gázszállítás, az erőművek, Tiborcz István és a bankok, a dohánykereskedelem, az autópályák, stb, hogy aztán elhangozzék a nyitó bekezdésben idézet grazozás.