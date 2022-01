Boldogan mesélt szemműtétjéről a három hazai híresség: Falusi Mariann, Tallós Rita és Juronics Tamás

Falusi Mariann énekesnőben, Tallós Rita színésznőben és a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetőjében nemcsak az a közös, hogy mindhármuk munkája a színpadhoz kötődik. Életük még egy ponton kapcsolódik: rossz látásuk nap mint nap sok problémát okozott nekik. Mindhárman úgy döntöttek, hogy végleg megszabadulnak a szemüvegüktől egy speciális lézeres szemműtét segítségével.



Falusi Mariann: „Az egész néhány percig tartott és nem éreztem semmi fájdalmat”

Piros vagy éppen türkiz keret: Falusi Mariann megjelenéséhez az utóbbi 20 évben szinte elválaszthatatlanul kötődtek az egyedi, feltűnő szemüvegkeretek. Az énekesnő így próbált meg trendi kiegészítőt varázsolni a segédeszközből, amire rossz látása miatt volt szüksége. Bár sok bókot kapott miattuk, borzasztóan megnehezítették az életét. Távollátáshoz 2, olvasáshoz 3 dioptriás szemüveget kellett viselnie, ezért két külön szemüveggel a fején járt mindenhova. Folyton cserélgetnie kellett, időnként elhagyta őket, koszolódtak, csúszkáltak. Régóta kacérkodott a lézeres szemműtét gondolatával, de sokáig nem mert belevágni.

Nézze meg videónkat: „A lézeres szemműtét után 25 évet fiatalodtam” - nyilatkozta Falusi Mariann



Végül egyik barátja pozitív tapasztalata alapján döntött: Felkereste a legnagyobb múlttal rendelkező hazai klinikát, a Focus Medicalt. Már az alkalmassági vizsgálatkor érezte, hogy jó kezekben van. „Nem olyan volt, mintha orvoshoz vagy kórházba mennék, inkább mintha egy wellness kezelésre érkeztem volna. Még a műtét is kellemes élményként maradt meg bennem.”

„Az egész néhány percig tartott és nem éreztem semmi fájdalmat, ez már egy XXII. századi technológia “— meséli az Artisjus-díjas énekesnő, aki azóta is élvezi az éles látás szabadságát. „Végre már nem homályos a látásom! Vezetésnél jól látok távolra is és a GPS-t is gond nélkül használom, végre nem vagyok a szemüveghez kötve. Apróság, de számomra fontos, hogy most már be tudom fűzni a cérnát a tűbe, ha varrni szeretnék" sorolta lelkesen új, tapasztalatait. "Legalább 25 évet fiatalodtak a szemeim, és végre most már a szememet dicsérik, nem a szemüvegeimet.”

Juronics Tamás: „Felesleges volt izgulnom“

Juronics Tamás Kossuth-díjas táncművész, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője és koreográfusa. Látása szintén a 40-es éveiben kezdett romlani és Falusi Mariannhoz hasonlóan kezdetben még sármos kiegészítőként tekintett a szemüvegre. Idővel azonban egyre nagyobb nyűg lett számára mind a munkájában, mind a magánéletében. Bátyja példájából tudta, hogy ha szeretne megszabadulni ezektől a problémáktól, akkor a lézeres szemműtét az egyetlen út, csak azt nem tudta, merre induljon.

Nézze meg Juronics Tamás beszámolóját a lézeres szemműtétről

Végül hosszas kutakodás után ő is a Focus Medicalnál találta meg a megnyugtató biztonságot és tapasztalatot, amit keresett. Ettől függetlenül férfiasan bevallja, hogy a műtét előtt nagyon izgult.

„Pedig felesleges volt, nagyon gyorsan és fájdalommentesen zajlott, eltelt pár perc és azt vettem észre, hogy máris vége. Másnap pedig döbbentem figyeltem az autóban, mert 24 óra sem telt el a műtét óta, és máris élesen láttam mindent“— emlékszik vissza. A lézeres szemműtét nemcsak a látásgondjait orvosolta. „Korábban gyakran szédültem, azt hittem, a vérnyomásommal van baj, de kiderült, hogy a szemüvegek állandó cserélgetése okozta, így most ez a problémám is megszűnt. “

Tallós Rita: „A műtét után rögtön jól láttam“

Fiatalon Tallós Ritának sem volt gondja a látásával, ám 8-10 éve észrevette, hogy egyre távolabb kell tartania a könyvet ahhoz, hogy el tudja olvasni a szöveget — ez pedig az öregszeműség tipikus tünete. Nem telt el sok idő, és már nem csak olvasáshoz volt szüksége szemüvegre, hanem távollátáshoz is, ami nagyon nem volt komfortos számára. Ekkor szánta rá magát ő is a látásjavító lézerkezelésre.

„Az egész műtét talán 1 percig tartott, és már rögtön utána jól láttam. Ki is dobtam az összes szemüvegemet és ezekkel együtt pedig rengeteg problémától, kényelmetlenségtől megszabadultam. Jobban tudok koncentrálni a munkámra. A lézeres szemműtét minőségi változást hozott az életem minden területén.“

Visumax látásjavító kezelés: a szeme a maximumot érdemli

A Visumax a világon elérhető egyik legkorszerűbb lézeres szemműtét, amit hazánkban több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező Focus Medical alkalmazott elsőként. A német Zeiss gyár által kifejlesztett lézer a hagyományos Femto beavatkozásokhoz képest háromszor pontosabb, nyolcszor gyorsabb és összehasonlíthatatlanul kíméletesebb. Ez pedig a páciensek számára azt jelenti, hogy a műtét gyors és fájdalommentes, akár 1 napos pihenés után visszatérhetünk az aktív hétköznapokhoz: dolgozhatunk, vezethetünk, és szemüveg nélkül olvashatunk.

Ha szívesen eldobná a szemüveget, most kedvezménnyel veheti igénybe a Visumax lézeres látásjavító kezeléseket. Jelentkezzen még ma kedvezményes alkalmassági vizsgálatra, és tudja meg, melyik eljárás lenne a legmegfelelőbb az Ön számára!