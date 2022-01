A brit egészségügyi miniszter szerint az emberek joggal háborodnak fel amiatt, hogy a miniszterelnökség kerti bulit szervezett a lezárások idején

Újabb fordulatot vett Nagy-Britanniában az a botrány, ami amiatt tört ki, hogy a koronavírus miatt elrendelt lezárások idején társasági eseményeket szerveztek a miniszterelnökségen. A legutóbb megismert információk alapján még az első lezárás idején száz meghívott számára rendeztek eseményt a Downing Streeten, ahova mindenkinek magának kellett hoznia azt, amit meg akart inni.

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A 2020-as májusi rendezvényen végül mintegy 30-40 ember jelent meg, és szemtanúk elmondása szerint köztük volt Boris Johnson miniszterelnök és felesége is. A kijárási korlátozások tömeges megsértésének gyanúja miatt a rendőrség is nyomozást indított, és felvették a kapcsolatot a kormánnyal. Elsőnek az ITV News mutatta be a meghívó emailt, melyben a miniszterelnöki iroda és rezidencia kertjébe hívták meg az embereket egy „távolságtartó” italozásra. Ekkor Angliában még nagyon szigorú kijárási korlátozások voltak érdemben, csak 12 nappal később lazítottak annyira, hogy hatfős társaságok már találkozhattak szabadban.

Az újonnan megjelent információkkal kapcsolatban megszólalt az ország egészségügyi minisztere, Ed Argar is, aki elmondta, hogy szerinte az emberek joggal lesznek zaklatottak és dühösek a hír hallatán. Argar elmondta azt is, hogy ő maga nem volt ott az eseményen, nem kapott meghívót sem, és semmiféle eseményen nem vett részt a lezárások idején, többek között azért sem, mert segített összeállítani a lezárásokra vonatkozó szabályokat.

Kedden politikai össztűz zúdult Boris Johnsonra, a skót konzervatívok vezetője, Ruth Davidson azonnali magyarázatot követelt, míg a munkáspárti Ed Miliband szerint ez az eddigi legsúlyosabb vád, ami a kormánnyal szemben felmerült a járvány idején szervezett eseményekkel kapcsolatban.

A kerti esemény napján amúgy a brit kormány részéről a kulturális miniszter, Oliver Dowden épp arról beszélt a sajtó előtt, hogy az emberek maximum egyetlen emberrel találkozhatnak a szabadban, ott is kétméteres távolságot tartva. (BBC, Guardian)