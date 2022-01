Könnygázzal kellett visszatartani Djokovic rajongóit egy autótól Melbourne-ben, amiről azt gondolták, hogy benne ül a szerb teniszező

Az ausztrál határőrség vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, a szerb teniszsztár hamis információt közölt-e velük, amikor az országba lépve azt közölte, hogy az érkezése előtti két hétben csak egyetlen országban tartózkodott.

A közösségi médiában felbukkant posztok alapján ugyanis úgy látszik, Djokovic karácsonykor még Belgrádban volt, míg január elején már Spanyolországban, és onnan utazott aztán Ausztráliába.

Fotó: MASAHIRO SUGIMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Közben kedden Scott Morrison ausztrál miniszterelnök már telefonon beszélt Ana Brnabić szerb miniszterelnökkel, hogy diplomáciai úton rendezzék a szerb teniszező vízuma körül kialakult helyzetet. Arról, hogy hogyan lett ekkora sztori Djokovic vízumából, és hogyan vált a szerb teniszező az oltásellenesekre utazó szélsőjobboldal hősévé, hétfőn részletesen is írtunk.

A legutóbbi fordulat az volt, hogy egy bíróság ugyan hétfőn visszaadta a vízumát a teniszezőnek, Djokovic sorsa ezután az ausztrál bevándorlásügyi miniszter, Alex Hawke kezébe kerül. A miniszter akár ismét dönthet úgy, hogy visszavonja Djokovic vízumát, ami viszont szinte biztosan új bírósági eljáráshoz vezetne.

A Guardian beszámolója szerint Djokovic ügynöke révén január elsején adta be a beutazási kérelmét Ausztrália felé, és arra a kérdésre, hogy az útja előtti 14 napban utazott vagy fog-e utazni más országba, nemmel felelt. Ehhez képest a közösségi oldalakon látható fotók alapján Djokovic végül utazott még az ausztrál útja előtt is. Ez akár indok lehet a vízuma ismételt megvonásához is.

Közben a Spiegel írt arról, hogy az a pozitív Covid-teszt is furcsa, ami elvileg december 16-ai, és amire hivatkozva Djokovic azt mondta, mentesülhet az oltás alól. A bírósági anyagokhoz csatolt teszten látható QR-kód ugyanis egy negatív eredményre vitt elsőre, és csak másodjára mutatott pozitív eredményt.

A Guardian cikke szerint az ausztrál kormány tagjai is megosztottak abban a kérdésben, hogy zérótoleranciát kell-e fenntartani az oltatlanokkal szemben, vagy pedig fogadják el Djokovic kérelmét, aki a nemrégi pozitív Covid-tesztjére hivatkozva mentené fel magát az oltások alól.

Kedden az Australian Opent szervező ATP Tour is közleményt adott ki, melyben közölték, hogy a szervezet maximálisan tiszteletben tartja Ausztrália bevándorláspolitikáját, ugyanakkor szerintük világos, hogy Djokovic jóhiszeműen járt el, amikor azt hitte, hogy a megfelelő orvosi felmentésekkel rendelkezik. A hétfői tárgyaláshoz vezető eseménysorozat pedig minden szinten rendkívül káros volt, Novak hogyléte és felkészülése szempontjából is.

Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Hétfőn a rendőrségnek könnygázzal kellett feloszlatnia Djokovic rajongóit Melbourne-ben, akik a tárgyalás helyszínéről kihajtó autót vettek körbe, Free Novak! kiabálás közben. A helyszíni beszámolók szerint amúgy az autóban nem is Djokovic, csak az ügyvédje ült.