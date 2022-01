Egyetlen nap alatt 1,35 millió új fertőzöttet találtak az Egyesült Államokban

1,35 millió új fertőzöttet regisztráltak az Egyesült Államokban hétfőn, soha ilyen magas napi új esetszámot nem regisztráltak még egyetlen országban sem a járvány kezdete óta, írja a Reuters. A korábbi napi rekord 1,03 millió volt, még január 3-áról.

A hétfői amerikai adatok általában amúgy kiugróak szoktak lenni, mert vannak államok, melyek hétvégente nem jelentenek napi szinten eseteket. Ugyanakkor az omikron felfutását jelzi az is, hogy meredeken nőtt az új fertőzöttek hétnapos mozgóátlaga a múlt hétre: két hét alatt a háromszorosára, 700 ezer új fertőzöttre.

Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

Közben rekordot döntött a kórházba került amerikai száma is, 136604 embert ápolnak kórházban koronavírus következtében. A szám három hét alatt megduplázódott. A halálozások száma jelenleg 1700 körül alakul, ami kevésbé súlyos, mint tavaly télen volt.

Ugyan a jelek szerint az omikron variáns sokaknál enyhébb tüneteket okozhat, az egészségügyi szakértők már többször figyelmeztettek, hogy egyszerűen csak a jóval több fertőzött is hatalmas nyomást helyezhet az ellátórendszerre. Főleg, hogy az amerikai egészségügyben is egyéb beavatkozásokat, műtéteket kellett már korábban elhalasztani, és a rengeteg új fertőzött miatt ezek a problémák csak súlyosbodnak. Az omikron berobbanása miatt sok helyen szünetel az oktatás, számos iskola küzd azzal, hogy nincs elég egészséges tanáruk és személyzetük ahhoz, hogy fogadhassák a diákokat. New Yorkban három metrójáratot kellett leállítani, mert túl sok alkalmazott dőlt ki koronavírussal.