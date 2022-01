WHO: Európa lakosságának több mint fele elkaphatja a koronavírust a következő két hónapban

A jelenlegi adatok alapján kijelenthető, hogy az európai lakosság több mint fele várhatóan megfertőződik a koronavírus omikron variánsával a következő 6-8 hétben - mondta Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai részlegének vezetője kedden.

Európában több mint hétmillió új fertőzöttet regisztráltak 2022 első hetében, ami azt jelenti, hogy két hét alatt megduplázódott az esetszám - mutatott rá sajtótájékoztatóján Kluge. Megjegyezte: az omikron olyan mutációkkal rendelkezik, amelyek "lehetővé teszik, hogy könnyebben megtapadjon az emberi sejteken". Emiatt a gyógyultak és az oltottak is megfertőződhetnek - tette hozzá.

Kluge kitért arra is, hogy január 10-éig 26 európai ország számolt be arról, hogy hetente a lakosságának több mint egy százaléka fertőződött meg az omikron által. Az omikron villámgyorsan a domináns törzs lett Nyugat-Európában, és most már a Balkánon is terjed. A jelenlegi terjedési számok alapján az Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézet számításai szerint a következő 6-8 hétben a kontinens lakosságának több mint fele megfertőződhet.

A WHO számításai szerint a múlt héten 20400 haláleset történt az európai régióban, de ők ebbe Közép-Ázsia egyes részeit is beleszámolják, azaz egy 900 millió lakosú területről beszélnek. Ez kisebb visszaesés az egy héttel korábbi adatokhoz képest, amikor 22600 ember vesztette életét. A halálesetek száma elmarad a 2021-es téli adatoktól, amikor a súlyosabb tüneteket okozó delta variáns terjedt Európában.

A WHO vezetője, Tedros Ghebreyesus Adhanom ugyanakkor pár napja óvott attól mindenkit, hogy az omikront enyhének nevezze, hiszen a fertőzés következtében ugyanúgy kerülnek kórházba emberek, és ugyanúgy vannak, akik belehalnak a betegségbe. (MTI, Euronews)