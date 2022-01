Kardashiant és Mayweathert is perlik egy kriptotoken reklámozása miatt

Beperelték Kim Kardashiant és Floyd Mayweathert, amiért félrevezették a befektetőket azzal, hogy az EthereumMax (EMAX) által értékesített tokeneket reklámozták annak érdekében, hogy növeljék annak árfolyamát, és saját maguk számára nyereséget termeljenek „a követőik és a befektetők kárára”.

Január 7-én nyújtották be a Los Angeles-i szövetségi bíróságon a keresetet, amely szerint „a vállalat vezetői, több hírességgel együttműködve hamis vagy félrevezető állításokat tettek az EthereumMaxról a közösségi médiában közzétett hirdetésekben”.

Kim Kardashian, akinek közel 280 millió követője van Instagramon, tavaly júniusban promózta egy posztjában az EthereumMaxot. A realitysztár akkor úgy fogalmazott, „ez nem pénzügyi tanácsadás”, csak szeretné megosztani, amit a „barátai” mondtak neki az EthereumMax kriptotokenjeiről. A kereset szerint az #AD hashtaget is odaírta posztjához, hogy jelezze, a bejegyzés fizetett reklám volt.

Mayweather pedig a bokszruháján reklámozta az EthereumMaxot, többek közt akkor is, amikor júniusban a YouTube-sztár Logan Paullal szállt ringbe.

A Reuters azt írja, az ügyet egyelőre nem kommentálta sem Kardashian, sem Mayweather képviselője.

A keresetet egy New York-i lakos nyújtotta be, aki EMAX tokeneket vásárolt, majd pénzt veszített. Szeretné, ha mások is csatlakoznának hozzá, akik 2021 május közepe és június vége között vásároltak EMAX tokeneket. (Reuters)