Québecben egészségügyi adót vetnek ki az oltatlan kanadaiakra

Kanada Québec tartományában történt a legtöbb, koronavírussal kapcsolatos haláleset, most pedig újra emelkednek a számok. Emiatt kedden bejelentették, hogy az oltatlanokra egészségügyi adót vetnek ki.

A québecieknek csak 12,8 százaléka nem oltott, de ők teszik ki a kórházi esetek közel felét.

Francois Legault miniszterelnök keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy azoknak, akik nem kapták meg az oltás első adagját, „hozzájárulást” kell fizetniük. Hogy mennyit, arról még nem döntöttek, de Legault szerint az összeg „jelentős” lesz.

Québecben a múlt héten jelentették be, hogy már a kannabisz- és szeszesitalboltokban való vásárláshoz is fel kell mutatni az oltási igazolást. A tartományban emellett kijárási tilalom is van érvényben este tíz és reggel öt között.

Quebécben eddig több mint 12 ezren haltak meg a koronavírus miatt, az elmúlt 24 órában 62 halálesetet és 8710 új megbetegedést regisztráltak. Jelenleg 2742 koronavírusos beteg van a québeci kórházakban, közülük 244 intenzív osztályon.

A tartományi adatok szerint az intenzív osztályon fekvő koronavírusos betegek 45 százaléka nem kapott védőoltást.

Egyébként nem Québec az első, ahol fizetniük kell az oltatlanoknak. Görögországban januártól a hatvan év feletti görögöknek 100 eurós bírságot kell fizetniük havonta, amíg be nem oltatják magukat, Szingapúrban pedig a covidos betegek kötelesek maguk fizetni az orvosi ellátásukat, ha nem oltatják be magukat. (BBC)