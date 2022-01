A legfelsőbb bíróság keresztbe tett Biden kötelező oltási programjának

Az amerikai legfelsőbb bíróság leállította azt a programot, amely előírta volna a 100 fősnél nagyobb amerikai vállalatok dolgozóinak, hogy vagy oltassák be magukat, vagy rendszeresen teszteljék magukat és hordjanak maszkot a munkahelyükön. A döntés komoly politikai pofon Joe Biden kormányának, az oltási előírás ugyanis fontos pontja volt Biden koronavírus elleni stratégiájának. A konzervatív többségű testület 6-3 arányban szavazta le a kötelező oltási programot.

A Biden-kormány még novemberben vezette be a magáncégekre vonatkozó oltási szabályt, annak bizonyos elemei viszont csak ettől a héttől léptek volna életbe. A program 84 millió amerikait érintett volna. A szabályt viszont több, republikánus kormányzók vezette állam is megtámadta az legfelsőbb bíróságon, mert szerintük a nagyobb cégek dolgozóit oltásra vagy maszkviselésre kényszerítő szabály az állampolgárok és az államok döntési szabadságát is súlyosan korlátozta.

A legfelsőbb bíróság szerint a kormány az állami támogatásban részesülő egészségügyi szolgáltatóknak előírhatja, hogy a dolgozóiknak kötelezővé tegyék az oltást, ami szintén része volt Biden programjának, de sokkal kevesebb embert érint.

Az omikron-variáns miatt az elmúlt hetekben újra megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban, szerdán új rekordot döntött a koronavírus-fertőzés miatt kórházba szállított betegek száma. Jelenleg 145 982 beteget ápolnak kórházban, az NPR közszolgálati rádió tudósítása szerint a koronavírusos betegek jelenleg a kórházak intenzív osztályos ágyainak mintegy 30 százalékát foglalják el.

A koronavírus-járvány megjelenése óta 847 664 ember halt meg a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményei következtében, és összesen 63 268 225 fertőzéses esetet regisztráltak az Egyesült Államokban. (Wall Street Journal)