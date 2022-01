A tanárok mellett a Magyar Szakszervezeti Szövetség is figyelmeztető demonstrációt tart január végén

Figyelmeztető demonstrációt tart a Magyar Szakszervezeti Szövetség január 31-én, erről döntött a szakszervezet elnöksége csütörtöki ülésén. Az érdekvédelmi szervezet közleményében arról ír, hogy



a pedagógus társadalom melletti szolidaritás és a MASZSZ-tagszervezetek bértárgyalásainak támogatása érdekében tartanak demonstrációt.



A szövetség elnökségi ülésén arról is döntött, hogy továbbra is támogatják a 3 havi álláskeresési idő meghosszabbítását 270 napra. A Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete még decemberben jelentette be, hogy figyelmeztető sztrájkot hirdetnek január 31-re. Azt ígérik, hogy ha a januári akció nem vezet eredményre, március 16-ra újabb sztrájkot szerveznek.